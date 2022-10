Abuelita de 105 años se enoja porque su hija de 83 gasta su dinero en alcohol: así la regañó

El carisma de las personas de la tercera edad se hace presente en TikTok cada vez más seguido, como aquel veterano que fue invitado a Disneyland por un desconocido.

Abuelita se hace viral en TikTok por regañar a su hija de 83

Ahora, quien se volvió toda una celebridad en la red social, fue una señora de 105 años que radica en México y es conocida como 'abuelita moroleon'. Su cuenta, que fue abierta en julio del presente año, ha ganado fuerza y con menos de 30 videos publicados ya tiene más de 117 mil likes.

Los clips grabados por uno de sus nietos muestran un poco de la vida de la señora, donde se le puede ver cocinando y realizando otro tipo de actividades del hogar.

Tanto la mujer como su camarógrafo, dejaron en claro que a pesar de su avanzada edad tiene una gran energía y nadie la obliga a hacer la limpieza o la comida, pues ella lo hace por simple gusto.

En su más reciente video publicado, la abuelita se volvió viral en menos de 24 horas debido a que la grabaron regañando a una de sus hijas que tiene 83 años de edad.

Todo inició cuando la tiktoker se mostró molesta al preguntarle sobre en qué se gastaba el dinero su hija llamada Amelia.

"En la cerveza, no le dura el dinero, no tiene ya dinero",fue la respuesta de la mujer de la tercera edad".

Internet quedó encantando con la actitud de la tía Amelia

El tiktok titulado "La abuelita de 105 años batalla con sus hijas, en especial mi tía Amelia", se replicó por la red, y ahora tiene más de medio millón de vistas. En los comentarios los internautas se dijeron asombrados por la edad de la señora, pero también se dijeron maravillados con su reacción.

"Qué hermosura de abuelita. Dale un beso y un abrazo, no puedo creer que tenga 105 años, se ve muy bien", "Tu abuelita se ve mucho más joven, qué lindo que tenga energía incluso para regañar" o "Bendiciones para tu abuelita, me encanta que se preocupe aún por su hija y la regañe", son algunas opiniones de los usuarios.



Por otro lado, algunos se sintieron identificados con la señora Amelia y desearon que a al llegar a la tercera edad, logren ser como ella.

"La tía Amelia, me representa", "Cuando esté viejita quiero ser como la tía Amelia", "Ya me vi amis 83 años tomando mi cervecita bien fría con toda tranquilidad como Amelia", "La tía Amelia solo escuchó 'salud'", o "Me identifico totalmente con la tía Amelia", fueron otros comentarios.