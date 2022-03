Tiktokers evidenciaron los comentarios racistas en la cobertura de la guerra Rusia-Ucrania

Las fuerzas militares de Rusia ingresaron a Ucrania el jueves 24 de febrero de 2022 tras varias semanas de acumularse en la frontera de ambos países.

En consecuencia, miles de personas intentaron escapar del conflicto, abandonando sus vidas para convertirse en refugiados. Otros no tuvieron tanta suerte y algunos más se quedaron para defender su nación.

La lamentable situación desencadenó en la cobertura mediática por parte de medios y reporteros de todo el mundo, pero más de un usuario de TikTok se ha encargado de denunciar los prejuicios raciales de varios comunicadores.

El tiktoker Jona evidenció el racismo de los reporteros en la guerra Rusia-Ucrania (2022)

El usuario de TikTok 'thejonaedits' es originario de Ghana, África Occidental, y tiene 21 años. Fue quien realizó un video con la compilación de los comentarios más racistas que ha escuchado de los reporteros de guerra.

El clip se subió bajo el título ‘Lo que dijeron en las noticias vs Lo que realmente quisieron decir’.

Esto con el fin de evidenciar cómo algunos de los periodistas creen que por tratarse de un país europeo, desarrollado y con población mayoritariamente blanca y cristiana no merecen sufrir una guerra.

Además de hacer hincapié en cómo desprestigian a países en vías de desarrollo y a los refugiados sirios. Todo esto con un toque de humor negro.

“Esta no es una nación en vías de desarrollo del Tercer Mundo, esto es Europa”, comentó la primera reportera a lo que el tiktoker tradujo así: “Esto no está pasando en algún país de m*erda; esto no es África, esto no es Siria, esto es Europa”.

“Estos no son refugiados de Siria, estos son refugiados de nuestro vecino Ucrania y parte de ello es que son cristiano y blancos… “, sentenció la segunda reportera y thejonaedits lo explicó de la siguiente forma: “Estos no son refugiados de Siria, esta es gente que importa, porque son cristianos caucásicos justo como nosotros“.

“Es muy emotivo para mí porque veo europeos de ojos azules y cabelleras rubias siendo asesinados todos los días con los misiles de Putín”, expresó el tercer reportero y el tiktoker lo entendió así: “A mí solo me importa porque son personas rubias y de ojos azules, no me interesan los morenos ni otros”.

“Esto no es, con todo el respecto, como Irak o Afganistán que ha sido testigo de un conflicto durante décadas. Esta es una ciudad relativamente civilizada, relativamente europea, donde no esperarías que esto sucediera”, comentó el cuarto reportero al que el ‘influencer’ imitó así: “Este no es, con todo el respeto, un lugar como Siria que es conocido por sus décadas de guerras y gente incivilizada; esto es relativamente europeo, relativamente civilizado”.

Otro tiktoker señaló cómo se está normalizando el racismo en medios españoles

Tristemente las declaraciones pasadas se repiten en más de un medio y en varios idiomas, así lo expuso el usuario de TikTok ‘wgonzalez27’.

Este otro chico mostró como en España un hombre que es entrevistado por múltiples reporteros señala el lamentable hecho de que muchos niños ucranianos se quedaron varados en la frontera, “niños que no están acostumbrados a ver sufrir en televisión” porque son rubios y de ojos azules.