¿Taylor Swift es la famosa que más contamina el medio ambiente? Organización revela lista

Video Taylor Swift es acusada de dañar el ambiente por su jet privado y su respuesta la hundió más

Aunque Taylor Swift ha lidiado durante un par de años con la polémica de su avión privado y la contaminación al medio ambiente que provocaría, no es la única famosa dentro de la lista de quienes más contaminan el planeta.

¿Quiénes son los famosos que más contaminan el medio ambiente?

PUBLICIDAD

Desde hace años ambientalistas e investigadores han urgido a concientizar sobre la contaminación y las repercusiones en el mundo; sin embargo, poco se ha logrado pues tan solo en 2023 se rompió un récord en emisiones de CO2.

Aunque se estima que la producción de energía genera alrededor del 60 por ciento de las emisiones globales de CO2, existen otros factores contaminantes en los que hacen un llamado a poner atención.

Y es que no solo las grandes industrias contribuyen a la crisis de contaminación pues luego de la polémica que Taylor Swift vivió en 2022 respecto a la contaminación que producirían sus viajes en avión privado, la organización suiza 'myclimate' se encargó de ventilar una nueva lista en la que aparecen los famosos que supuestamente más contaminan el medio ambiente.

¿Taylor Swift es la famosa que más contamina el medio ambiente? Organización hace lista Imagen Getty Images



El listado, informan, fue hecho con base en un análisis a las emisiones de CO2 que los jets privados de varios famosos produjeron tan solo en 2023 y curiosamente, en esta ocasión, la intérprete de ‘Shake It Off’ no aparece en ella.

En la lista de My Climate Carbon Tracker figuran 30 famosos y son los siguientes:

Travis Scott: más de 6 millones de Kg de CO2

Kim Kardashian: 5 millones 857 mil Kg de CO2

Elon Musk: 4 millones 564 mil Kg de CO2

Beyoncé y Jay Z: 4 millones 317 mil Kg de CO2

Bill Gates: 3 millones 771 Kg de CO2

Steven Spielberg: 3 millones 661 mil Kg de CO2

Tyler Perry: 3 millones 319 mil Kg de CO2

Leonard Blavatnik: 3 millones 130 mil Kg de CO2

Kylie Jenner: 3 millones 73 mil Kg de CO2

Celine Dion: 2 millones 826 mil Kg de CO2

Alex Rodriguez: 2 millones 668 mil Kg de CO2

George Lucas: 2 millones 600 mil Kg de CO2

Floyd Mayweather: 2 millones 484 mil Kg de CO2

Robert Kraft: 2 millones 480 mil Kg de CO2

Jim Carrey: 2 millones 398 mil Kg de CO2

Marc Cuban: 2 millones 287 mil Kg de CO2

Paul Allen: 2 millones 271 mil Kg de CO2

James Dyson: 2 millones 173 mil Kg de CO2

Tom Cruise: 1 millón 711 mil Kg de CO2

Mark Verstappen: 1 millón 693 mil Kg de CO2

Jack Nicklaus: 1 millón 603 mil Kg de CO2

Mark Wahlberg: 1 millón 514 Kg de CO2

Blake Shelton: 1 millón 437 mil Kg de CO2

Jeff Bezos: 1 millón 266 mil Kg de CO2

Drake: 1 millón 140 mil Kg de CO2

Dan Bilzerian: 808 mil Kg de CO2

Kenny Chesney: 801 mil Kg de CO2

Suleyman Kerimov: 653 mil Kg de CO2

Tiger Woods: 635 mil Kg de CO2

Harrison Ford: 616 mil Kg de CO2

Travis Scott y Kim Kardashian también aparecen en la lista. Imagen Getty Images

¿Qué dijo Taylor Swift sobre su récord de contaminación?

En 2022, cuando la agencia de marketing de sustentabilidad Yard indagó a varios famosos por el número de vuelos que realizaban en sus jets privados, encontró que, supuestamente, el avión de Taylor Swift había realizado 170 viajes, tan solo hasta julio de ese año, que acumulaban un total de más de 8 mil toneladas de emisiones, superiores a las que una persona promedio emite al año.

PUBLICIDAD

Aunque, la cantante no salió en persona a hablar sobre la polémica, presuntamente, fue un portavoz el que dio la cara por la estrella internacional.