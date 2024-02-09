¿Taylor Swift es la famosa que más contamina el medio ambiente? Organización revela lista
En medio del escándalo que persigue a la cantante por la contaminación que supuestamente produce con su jet privado, más famosos fueron expuestos.
Aunque Taylor Swift ha lidiado durante un par de años con la polémica de su avión privado y la contaminación al medio ambiente que provocaría, no es la única famosa dentro de la lista de quienes más contaminan el planeta.
¿Quiénes son los famosos que más contaminan el medio ambiente?
Desde hace años ambientalistas e investigadores han urgido a concientizar sobre la contaminación y las repercusiones en el mundo; sin embargo, poco se ha logrado pues tan solo en 2023 se rompió un récord en emisiones de CO2.
Aunque se estima que la producción de energía genera alrededor del 60 por ciento de las emisiones globales de CO2, existen otros factores contaminantes en los que hacen un llamado a poner atención.
Y es que no solo las grandes industrias contribuyen a la crisis de contaminación pues luego de la polémica que Taylor Swift vivió en 2022 respecto a la contaminación que producirían sus viajes en avión privado, la organización suiza 'myclimate' se encargó de ventilar una nueva lista en la que aparecen los famosos que supuestamente más contaminan el medio ambiente.
El listado, informan, fue hecho con base en un análisis a las emisiones de CO2 que los jets privados de varios famosos produjeron tan solo en 2023 y curiosamente, en esta ocasión, la intérprete de ‘Shake It Off’ no aparece en ella.
En la lista de My Climate Carbon Tracker figuran 30 famosos y son los siguientes:
Travis Scott: más de 6 millones de Kg de CO2
Kim Kardashian: 5 millones 857 mil Kg de CO2
Elon Musk: 4 millones 564 mil Kg de CO2
Beyoncé y Jay Z: 4 millones 317 mil Kg de CO2
Bill Gates: 3 millones 771 Kg de CO2
Steven Spielberg: 3 millones 661 mil Kg de CO2
Tyler Perry: 3 millones 319 mil Kg de CO2
Leonard Blavatnik: 3 millones 130 mil Kg de CO2
Kylie Jenner: 3 millones 73 mil Kg de CO2
Celine Dion: 2 millones 826 mil Kg de CO2
Alex Rodriguez: 2 millones 668 mil Kg de CO2
George Lucas: 2 millones 600 mil Kg de CO2
Floyd Mayweather: 2 millones 484 mil Kg de CO2
Robert Kraft: 2 millones 480 mil Kg de CO2
Jim Carrey: 2 millones 398 mil Kg de CO2
Marc Cuban: 2 millones 287 mil Kg de CO2
Paul Allen: 2 millones 271 mil Kg de CO2
James Dyson: 2 millones 173 mil Kg de CO2
Tom Cruise: 1 millón 711 mil Kg de CO2
Mark Verstappen: 1 millón 693 mil Kg de CO2
Jack Nicklaus: 1 millón 603 mil Kg de CO2
Mark Wahlberg: 1 millón 514 Kg de CO2
Blake Shelton: 1 millón 437 mil Kg de CO2
Jeff Bezos: 1 millón 266 mil Kg de CO2
Drake: 1 millón 140 mil Kg de CO2
Dan Bilzerian: 808 mil Kg de CO2
Kenny Chesney: 801 mil Kg de CO2
Suleyman Kerimov: 653 mil Kg de CO2
Tiger Woods: 635 mil Kg de CO2
Harrison Ford: 616 mil Kg de CO2
¿Qué dijo Taylor Swift sobre su récord de contaminación?
En 2022, cuando la agencia de marketing de sustentabilidad Yard indagó a varios famosos por el número de vuelos que realizaban en sus jets privados, encontró que, supuestamente, el avión de Taylor Swift había realizado 170 viajes, tan solo hasta julio de ese año, que acumulaban un total de más de 8 mil toneladas de emisiones, superiores a las que una persona promedio emite al año.
Aunque, la cantante no salió en persona a hablar sobre la polémica, presuntamente, fue un portavoz el que dio la cara por la estrella internacional.
“El jet de Taylor se alquila con frecuencia a otros individuos. Atribuirle la mayor parte de estos viajes es totalmente incorrecto”, sería el escueto comunicado con el que reaccionaron.