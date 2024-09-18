A un año de la implosión del Titán difunden imagen de sus restos y último mensaje de la tripulación

Video Avión es impactado por un rayo en pleno despegue: el video impactó a Internet

Uno de los eventos que marcó el 2023 fue la desaparición en el fondo del mar del sumergible Titán, perteneciente a la empresa OceanGate, que llevaba a 5 personas en un tour de lujo para admirar los restos del Titanic.

La Guardia Costera de Estados Unidos trabajó arduamente junto con otros países para localizar el submarino, ya que la tripulación solo contaba con 96 horas de oxígeno. Sin embargo, no lograron encontrarlo a tiempo y se confirmó que el Titán implosionó, colapsando sobre sí mismo debido a la presión marina.

PUBLICIDAD

Restos del sumergible Titán descubiertos a un año de su desaparición: Lo que sabemos hasta ahora

A más de un año después del incidente, que cobró la vida del empresario británico Hamish Harding, el investigador del Titanic Paul Henri Nargeolet, el vicepresidente de Engro Corporation, Shahzada Dawood, su hijo Suleman Dawood, y el CEO de OceanGate, Stockton Rush, se han revelado las primeras imágenes de los restos del Titán.

Según 'Fox News', la Guardia Costera localizó los vestigios a 300 metros de la proa del Titanic, mostrando el logo de OceanGate enterrado en el fondo del Atlántico. La noticia ha causado impacto global, con internautas sorprendidos, ya que muchos pensaban que no se encontrarían restos.



También se reveló el último mensaje de texto de Titán, el cual fue recibido por el Polar Prince, barco de apoyo que transportaba al sumergible. Cuando este llegó a 2,275 metros de profundidad, la tripulación respondió: "Todo bien aquí", indicando que no había complicaciones con el descenso en curso.

Una de las dudas más recurrentes es si se han encontrado cuerpos humanos cerca de los restos, pero por el momento no hay información oficial.

Antiguo empleado de OcenGate revela que el sumergible Titán era "inseguro"

En una audiencia sobre la investigación del caso, el exdirector de operaciones de OceanGate, David Lochridge, reveló que años atrás presentó una queja por considerar que el vehículo no era seguro para el viaje, pero la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) no investigó el caso.

"Creo que si OSHA hubiera intentado investigar la gravedad de las preocupaciones que planteé en múltiples ocasiones, esta tragedia podría haberse evitado. Como marinero, me siento profundamente decepcionado por el sistema que pretende proteger no sólo a los marineros sino también al público en general".

Imagen The Grosby Group



Por ahora, no existe un culpable de acuerdo a la ley sobre las fallas del sumergible Titán y las muertes de los tripulantes.