Modelo deja de depilar su vello corporal: triunfa al romper estándar de belleza con sus cejas

En Internet abundan modelos que logran vencer los cánones de belleza y triunfar en las principales pasarelas y plataformas del mundo. Una de ellas, incluso llama a una “revolución sin pinzas”, para que las cejas pobladas sean aceptadas en la sociedad.

Modelo se deja el vello corporal: conoce a Sophia Hadjipanteli

Sophia Hadjipanteli nació en 1996 en Chipre, pero migró junto a su familia a los Estados Unidos cuando ella era muy joven. Si bien, estudió Marketing en la Universidad de Maryland, decidió dedicarse al modelaje y a las campañas en redes sociales.

De acuerdo con un artículo publicado el 4 de marzo del 2019 en la revista 'Glamour', Sophia descubrió su amor por su uniceja cuando la tiño de negro por error. En lugar de rectificar ese color, decidió dejarlo así para presumirle al mundo esa parte de su aspecto físico.

Desde pequeña, sus padres le inculcaron un feroz orgullo cultural, por lo que Sophia se siente feliz por su herencia chipriota, misma que le dio su poblada ceja.

"Si estás en una familia donde tu hermano y tu papá también tienen cejas muy bonitas, nunca te avergüenzas de tener cejas pobladas", dijo en una entrevista para 'Harper's Bazaar'.

Sophia Hadjipanteli y su movimiento para que la “uniceja” sea aceptada

Aunque Sophia cuenta con una destacada carrera en el modelaje, apareciendo en grandes eventos como la London Fashion Week, en Internet algunos usuarios deciden atacarla por su ceja, a la que descalifican por no ajustarse a sus estándares de belleza.

Lejos de que le afecte, Sophia acompaña todas las fotografías de su cuenta oficial de Instagram con el hashtag #UnibrowMovement, con el cual quiere alentar a otros a aceptar a las personas con una ceja y al contrario de lo que se comenta en redes sociales, su movimiento no busca que otras personas adopten su estilo.

“Elijo usar mis cejas de esta manera por las mismas razones por las que me peiné en la escuela, porque la única preferencia que importa es la mía. Si algo me enseñó mi infancia es que me encanta ser diferente”, explicó en una entrevista con 'Dazed' del 16 de octubre del 2018.

Hadjipanteli, quien bautizó a su ceja como Veronika, tiene una ascendente carrera como modelo y diseñadora de gafas de sol, pero también es una activista por el 'body positive', impulsada por sus más de 500 mil seguidores en Instagram.

"Realmente no estoy haciendo esto para mostrarle a la gente que les tiene que gustar (la ceja), lo hago más bien para mostrarle a la gente que pueden seguir con sus vidas teniendo una preferencia", dijo a 'Harper's Bazaar'.



Sophia Hadjipanteli explicó a 'Glamour' que en lo personal piensa que su cara se ve mejor con su enorme ceja, pero respeta a quienes no están de acuerdo con ella.