Valentina Midget, la mujer con enanismo que incursionó en OnlyFans y triunfó por su seguridad

No solo las famosas impulsan el body positive, pues una gran cantidad de mujeres alrededor del mundo también lo hacen a través de sus redes sociales, y últimamente también dentro de OnlyFans.

La plataforma que funciona mediante suscripciones, ha hecho famosas a cientos de personas, y de quien ha acaparado la atención últimamente es Valentina Midget.

¿Quién es Valentina Midget y por qué se hizo famosa?

Se trata de una mujer con enanismo que se caracteriza por tener una gran seguridad al mostrar su cuerpo sin importar su estatura, además de un asombroso estilo que ha enamorado a sus miles de seguidores.

En sus cuentas de TikTok e Instagram, Valentina realiza bailes, presume su estilo para vestir, el cual incluye prendas de marcas de alta costura y además, se distingue por subir videos con mensajes para alentar a las personas a amarse como son y cumplir todas sus metas.

Gracias a sus redes sociales se sabe que la joven (que crea contenido en OnlyFans) radica actualmente en Londres, Inglaterra, es una entusiasta del maquillaje y también modela de manera profesional.

Con más de 500 mil seguidores, en sus clips de TikTok es común ver cómo halagan su gran actitud, belleza natural y su gusto por la moda.

"Hermoso estilo y caminas con una actitud envidiable", "Tan elegante como hermosa", "Me encanta, es una diosa", "Me gusta esa actitud, todos la voltean a ver" y "El vivo ejemplo de que tener cierta condición no es una adversidad", son algunos comentarios.



Si bien, no se sabe su edad o su nacionalidad, se comunica con sus fans alrededor del mundo mediante el idioma español e inglés.

Valentina Midget se viralizó con su primer TikTok

Algo impresionante es que Valentina subió su primer TikTok en agosto del presente año y con él se volvió famosa, debido a que alcanzó más de 34 millones de vistas.

En los pocos nueve segundos de duración, ella estaba siendo grabada caminando como toda una modelo por las calles de la ciudad europea, y así fue como generó curiosidad entre los usuarios.

En sus historias de Instagram la estrella de OnlyFans, recibió preguntas y respondió cómo se siente por tener la oportunidad de pagar sus lujos. Además, prometió que pronto abrirá su propio canal de YouTube y escribirá un libro para que todos la puedan conocer un poco más.

"Se siente rico. Yo trabajo para mí, para mis estudios, mi casa, mi futuro. Me compro mis cosas. ¿Dime quién no quisiera lo mismo".



De vez en cuando Valentina recibe 'hate' de diversos usuarios, pero ella no les toma ninguna importancia, pues su intención es compartir un mensaje de seguridad y confianza, lo cual la hace aún más admirable para sus más de 500 mil seguidores.

Cuéntanos en los comentarios si ya conocías a esta chica que está acaparando las miradas, y qué piensas de su asombroso estilo y el gran mensaje que envía en TikTok.