¿Existe una sociedad secreta en España? Un TikToker asegura que tiene las pruebas

"Un padre estadounidense que vive en España", tal como se describe él mismo, se ha hecho viral al exponer a una sociedad secreta en uno de sus videos de TikTok desde la cuenta @andaluzalachian donde realiza contenido con un toque de humor.

Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos tenido el instinto de pertenecer a un grupo y creado diversas sociedades, algunas de las cuales nos han llamado la atención desde siempre debido al gran misterio que las envuelve.

¿Cómo es la sociedad secreta española que lucha contra los malos, según el tiktoker?

El Andaluzalachian subió el pasado 22 de noviembre un video de poco más de 2 minutos de duración en el que exhibe la sociedad secreta que descubrió que existe y que son los verdaderos "titiriteros" de todas las potencias mundiales.

"Quiero compartir algo con ustedes que, muy honestamente, podría poner mi vida en riesgo. Es mi creencia que en este país existe una sociedad secreta, una todopoderosa camarilla de personas que están manejando todo. Inmediatamente, su mente quizás podría irse hacia los hombres blancos adinerados en trajes de negocios, escondidos en una torre de marfil, eso no es de lo que estoy hablando, la gente de la que estoy hablando camina entre nosotros, ven desde sus balcones y se reúnen en una plaza pública", comenzó a decir con un halo de misterio y suspenso.



El hombre se refería a 'La hermandad de las señoras', un grupo de mujeres que toman todas las decisiones del mundo y pelean contra los malos, ocultas entre las sombras.

¿Cómo identificar a los miembros de la sociedad secreta llamada 'La hermandad de las señoras'?

El joven aseguró que si uno se acerca a ellas, sólo escuchará susurros, pero ellas hablan en código, mismo que se estableció desde el Imperio español, hace más de 500 años atrás.

La manera más sencilla de identificarlas, según el creador de contenido, es por su emblemático corte de cabello, pues cuando se vuelven miembros de la hermandad, deben traer el pelo muy parecido para toda la vida, pues una vez que entran a la sociedad secreta, ya no salen.

La segunda característica de estas mujeres es que se puede identificar su rango por su ropa y sus joyas, con los cuales hacen un secreto alarde de todo el poder que tienen.

"Este es un orden ancestral y de lo que ellas hablan y las cuerdas que mueven determinan el destino de nuestro mundo. No me malentiendan, esta sociedad secreta es una fuerza benevolente en nuestro mundo. Ellas son las que realmente están entre las sombras peleando con los hombres malos. El mundo podría ser un peor lugar si no existiera la hermandad", reveló el tiktoker.

¿Qué opinan los internautas sobre la revelación de esta 'sociedad secreta'?

El video preocupó a muchos, interesó a otros y, por supuesto, la mayoría lo tomó con humor, aunque hubo quienes están completamente de acuerdo con él y sus teorías conspirativas.

"¿Crees que es broma? Ellas lo saben todo, lo critican todo, lo comentan todo y te dicen con cariño lo que tienes que hacer... Por tu bien", "Shhhh no reveles el secreto o las Señoras te desaparecerán", "La del grado 33 es llamada 'La Portera', ella es la maestra guardiana del último chisme en tu vecindario", "Soy español y concuerdo", "No existimos, no nos busquen", "No debiste de haber hablado de esto, si te encuentran, morirás", "Reino Unido y Estados Unidos tienen cámaras de seguridad, España tiene los balcones de las abuelas, ellas saben todo y ven todo", expresaron algunos.



El video cuenta ya con más de 76 mil reproducciones, casi 9 mil 'Me gusta' y cientos de comentarios.