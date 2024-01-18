Entretenimiento

¿Skibidi Toilet provoca "daño perjudicial" en niños? Sería investigado por la policía rusa

La polémica serie animada estaría siendo investigada tras una denuncia sobre un video en específico y la razón preocupa a padres.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video ¿Por qué los niños se disfrazan de electrodomésticos? La controversial serie 'Skibidi Toilet' es la razón

Skibidi Toilet, la serie de YouTube que en 2023 se convirtió en una sensación para los menores de entre 8 y 14 años, estaría siendo investigada por la policía rusa y la razón resulta preocupante.

¿Por qué Skibidi Toilet está siendo investigada por la policía?

PUBLICIDAD

La serie de siete temporadas, creada por Alexey Gerasimov, estaría en la mira de las autoridades luego de que un ciudadano de Moscú presuntamente interpusiera una denuncia sobre un video en especial.

De acuerdo con información del portal Dexterto, el residente expresó su preocupación ante a las autoridades respecto al “daño perjudicial” que el contenido de los videos pudiera causar en los infantes.

El sitio publicó que la policía rusa habría iniciado una revisión exhaustiva a todos los episodios de la serie difundida en el canal de YouTube DaFuq!?Boom!, que cuenta con más de 38 millones de suscriptores.

¿Por qué Skibidi Toilet está siendo investigada por la policía? <br>
¿Por qué Skibidi Toilet está siendo investigada por la policía? <br>
Imagen DaFuq!?Boom!/YouTube

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop


La investigación, aseguran, también incluiría al creador de la serie, Alexey Gerasimov, pues, las autoridades supuestamente consideran que la producción animada resultaría adictiva, fomentaría el uso excesivo de pantallas en menores y expondría a los consumidores a contenido violento.

La serie, que en su primer episodio suma más de 100 millones de reproducciones, acaparó la mirada de los niños, quienes, a finales del año pasado, en Halloween, presumieron su fanatismo al llenar las calles disfrazados de electrodomésticos, con cabezas de cámaras y televisores.

Skibidi Toilet retrata en sus episodios la lucha entre los Skibidi Toilet, personajes con cabezas humanas y cuerpos de escusado, contra los Cameramen, cuerpos humanos con cabezas de cámaras y televisiones.

Hasta el momento, ni el creador, Alexey Gerasimov, ni nadie relacionado con la polémica serie ha compartido reacción alguna sobre la supuesta investigación que las autoridades rusas harían sobre su contenido.

PUBLICIDAD

¿Skibidi Toilet es malo para los niños?

En medio de la euforia que causó entre los niños desde 2023, la serie Skibidi Toilet fue puesta en tela de juicio en redes sociales por lo tétricos y hasta perturbadores que resultaban para muchos los personajes, desatando preocupación entre los padres.

@parenting.mx

Cuidado No Dejes que tu hijo vea esta serie Skibidi toilet tiene contenido no apto para menores ¿Que opinas de este tema? Conocenos, conoce parenting 👨‍👩‍👦‍👦💜 #cuidado #skibiditoilet #skibidichallenge #evebodywanttorolutheworld #educarconamor #crianzarespetuosa #padresmexicanos #crianzaenmexico #herramientasparapadres #crianzaconsciente #padresadolescentes #crianza #viral

♬ sonido original - parenting.mx

La conmoción fue tal que a través de redes sociales y en diferentes programas de televisión especialista discutieron el tema.

"El problema con esta serie es que tiene contenido de violencia gráfica, el contenido es perturbador. La serie es sobre unas cabezas humanas saliendo de inodoros; hay escenas en donde estas cabezas son cortadas con motosierras. Consumir este tipo de contenido tiene muchas consecuencias en el desarrollo de tu hijo: puede provocar ansiedad, miedo, normalización de la violencia. Además, está provocando problemas de sueño y atención. La serie, creada para adultos, distorsiona la realidad, lo cual puede confundir a tu hijo", advierten en la cuenta de TikTok parenting.mx.
Relacionados:
EntretenimientoSeriesYouTubePolémicaNiños

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD