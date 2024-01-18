¿Skibidi Toilet provoca "daño perjudicial" en niños? Sería investigado por la policía rusa
La polémica serie animada estaría siendo investigada tras una denuncia sobre un video en específico y la razón preocupa a padres.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Skibidi Toilet, la serie de YouTube que en 2023 se convirtió en una sensación para los menores de entre 8 y 14 años, estaría siendo investigada por la policía rusa y la razón resulta preocupante.
¿Por qué Skibidi Toilet está siendo investigada por la policía?
La serie de siete temporadas, creada por Alexey Gerasimov, estaría en la mira de las autoridades luego de que un ciudadano de Moscú presuntamente interpusiera una denuncia sobre un video en especial.
De acuerdo con información del portal Dexterto, el residente expresó su preocupación ante a las autoridades respecto al “daño perjudicial” que el contenido de los videos pudiera causar en los infantes.
El sitio publicó que la policía rusa habría iniciado una revisión exhaustiva a todos los episodios de la serie difundida en el canal de YouTube DaFuq!?Boom!, que cuenta con más de 38 millones de suscriptores.
La investigación, aseguran, también incluiría al creador de la serie, Alexey Gerasimov, pues, las autoridades supuestamente consideran que la producción animada resultaría adictiva, fomentaría el uso excesivo de pantallas en menores y expondría a los consumidores a contenido violento.
La serie, que en su primer episodio suma más de 100 millones de reproducciones, acaparó la mirada de los niños, quienes, a finales del año pasado, en Halloween, presumieron su fanatismo al llenar las calles disfrazados de electrodomésticos, con cabezas de cámaras y televisores.
Skibidi Toilet retrata en sus episodios la lucha entre los Skibidi Toilet, personajes con cabezas humanas y cuerpos de escusado, contra los Cameramen, cuerpos humanos con cabezas de cámaras y televisiones.
Hasta el momento, ni el creador, Alexey Gerasimov, ni nadie relacionado con la polémica serie ha compartido reacción alguna sobre la supuesta investigación que las autoridades rusas harían sobre su contenido.
¿Skibidi Toilet es malo para los niños?
En medio de la euforia que causó entre los niños desde 2023, la serie Skibidi Toilet fue puesta en tela de juicio en redes sociales por lo tétricos y hasta perturbadores que resultaban para muchos los personajes, desatando preocupación entre los padres.
@parenting.mx
Cuidado No Dejes que tu hijo vea esta serie Skibidi toilet tiene contenido no apto para menores ¿Que opinas de este tema? Conocenos, conoce parenting 👨👩👦👦💜 #cuidado #skibiditoilet #skibidichallenge #evebodywanttorolutheworld #educarconamor #crianzarespetuosa #padresmexicanos #crianzaenmexico #herramientasparapadres #crianzaconsciente #padresadolescentes #crianza #viral♬ sonido original - parenting.mx
La conmoción fue tal que a través de redes sociales y en diferentes programas de televisión especialista discutieron el tema.
"El problema con esta serie es que tiene contenido de violencia gráfica, el contenido es perturbador. La serie es sobre unas cabezas humanas saliendo de inodoros; hay escenas en donde estas cabezas son cortadas con motosierras. Consumir este tipo de contenido tiene muchas consecuencias en el desarrollo de tu hijo: puede provocar ansiedad, miedo, normalización de la violencia. Además, está provocando problemas de sueño y atención. La serie, creada para adultos, distorsiona la realidad, lo cual puede confundir a tu hijo", advierten en la cuenta de TikTok parenting.mx.