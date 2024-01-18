¿Skibidi Toilet provoca "daño perjudicial" en niños? Sería investigado por la policía rusa

Video ¿Por qué los niños se disfrazan de electrodomésticos? La controversial serie 'Skibidi Toilet' es la razón

Skibidi Toilet, la serie de YouTube que en 2023 se convirtió en una sensación para los menores de entre 8 y 14 años, estaría siendo investigada por la policía rusa y la razón resulta preocupante.

¿Por qué Skibidi Toilet está siendo investigada por la policía?

La serie de siete temporadas, creada por Alexey Gerasimov, estaría en la mira de las autoridades luego de que un ciudadano de Moscú presuntamente interpusiera una denuncia sobre un video en especial.

De acuerdo con información del portal Dexterto, el residente expresó su preocupación ante a las autoridades respecto al “daño perjudicial” que el contenido de los videos pudiera causar en los infantes.

El sitio publicó que la policía rusa habría iniciado una revisión exhaustiva a todos los episodios de la serie difundida en el canal de YouTube DaFuq!?Boom!, que cuenta con más de 38 millones de suscriptores.

La investigación, aseguran, también incluiría al creador de la serie, Alexey Gerasimov, pues, las autoridades supuestamente consideran que la producción animada resultaría adictiva, fomentaría el uso excesivo de pantallas en menores y expondría a los consumidores a contenido violento.

La serie, que en su primer episodio suma más de 100 millones de reproducciones, acaparó la mirada de los niños, quienes, a finales del año pasado, en Halloween, presumieron su fanatismo al llenar las calles disfrazados de electrodomésticos, con cabezas de cámaras y televisores.

Skibidi Toilet retrata en sus episodios la lucha entre los Skibidi Toilet, personajes con cabezas humanas y cuerpos de escusado, contra los Cameramen, cuerpos humanos con cabezas de cámaras y televisiones.

Hasta el momento, ni el creador, Alexey Gerasimov, ni nadie relacionado con la polémica serie ha compartido reacción alguna sobre la supuesta investigación que las autoridades rusas harían sobre su contenido.

¿Skibidi Toilet es malo para los niños?

En medio de la euforia que causó entre los niños desde 2023, la serie Skibidi Toilet fue puesta en tela de juicio en redes sociales por lo tétricos y hasta perturbadores que resultaban para muchos los personajes, desatando preocupación entre los padres.

La conmoción fue tal que a través de redes sociales y en diferentes programas de televisión especialista discutieron el tema.