Así luce Anna Chlumsky, protagonista de ‘Mi primer beso’, a 31 años del filme: historia

¿Te acuerdas de la película de ‘Mi Primer Beso’? Seguramente te has preguntado qué fue la pequeña niña que actuó junto a Macaulay Culkin en esta desgarradora historia.

Se trata de Anna Chlumsky, quien está de regreso en la pantalla chica gracias a Netflix, quien la buscó para ser una de las protagonistas de la serie ‘Inventing Anna’, que está inspirada en la historia real de la estafadora Anna Delvey.

Anna Chlumsky: La niña de 'Mi Primer Beso'

Con tan sólo 11 años de edad y de haber realizado castings en comerciales, llegó su oportunidad esperada como Vada Sultenfuss, el personaje principal en la cinta ‘My Girl’ (1991) y su secuela de 1994.

Poco después de su participación comenzó a realizar numerosos castings, incluso lo intentó para la película ‘Jurassic Park’ de Steven Spielberg; sin embargo, fue rechazada en numerosas ocasiones, por lo que a los 18 años dejó de buscar una oportunidad, según la revista Hola (2022).

“Cuando era niña, sólo estaba dispuesta a seguir el viaje, pero puede ser extremadamente dañino. [En la universidad] tuve este momento extracorpóreo en el que me di cuenta: 'Ya no tengo que hacer esto'”, reveló a la revista 'People' (2022).



Siendo una adolescente, Chlumsky se alejó de la actuación, de 1999 a 2005, para estudiar Relaciones Internacionales en la Universidad de Chicago, decisión que tomó ante el rechazó en los castings.

“Durante mi adolescencia, no me fichaban, me decían que era demasiado gorda o demasiado fea. Vives en un sistema de riesgo-recompensa y no estaba recibiendo mucha recompensa. Y sabía que siempre quise ir a la escuela y obtener mi educación, así que lo hice. Y me alegro de haberlo hecho", continuó contando a 'People'.



Luego de esa larga pausa, se enlistó en la Atlantic Acting School y se puso como meta un año para conseguir un papel, y es que, posterior a su pausa, supo que la actuación era lo que quería hacer.

El regreso de Anna Chlumsky a la actuación

Tras acudir a la Universidad de Chicago, Anna regresó a la pantalla con papeles en películas independientes como 'Blood Car' (2007) e 'In the Loop' (2009).

Más tarde, en 2012, interpretó a Amy Brookheimer en la serie de televisión de HBO, 'Veep'; producción que recibió seis nominaciones al premio Primetime Emmy, incluyendo a la Mejor Actriz de Reparto por una serie de comedia.