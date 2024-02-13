'El secuestro del vuelo 375': ¿qué fue real y qué no de la película?

Video ¿Qué fue de los sobrevivientes de 'La sociedad de la nieve'? Uno se dedica a salvar la vida de niños

El pasado 7 de febrero se estrenó una película en la plataforma de streaming 'Star plus' llamada 'El secuestro del vuelo 375', basada en hechos reales que sucedieron en Brasil, cuando un avión que iba de Confins a Río de Janeiro fue secuestrado, con la intención de terminar con la vida del Presidente.

En los últimos meses hemos visto cómo filmes basados en hechos reales como 'Oppenheimer' y 'La sociedad de la nieve' han llamado mucho la atención de la audiencia cinematográfica, además de aquellas situaciones que, contra todo pronóstico suceden en un avión: desde choques, hasta secuestros y desapariciones que sumergen en el misterio a las personas.

También se han viralizado algunas situaciones de pasajeros que no quieren ceder su asiento que por alguna razón les piden otros viajantes, aquellos que tienen un comportamiento extraño (como la mujer que afirmaba que la persona a su lado 'no era humana' y entró en crisis abordo) o situaciones insólitas como cuando se abrió una puerta de emergencia en pleno vuelo que causó pánico.

¿De qué trata la película de 'El secuestro del vuelo 375'?

La cinta, recrea los hechos reales acontecidos en 1988, cuando un pasajero tomó por la fuerza un vuelo comercial brasileño, provocando la desesperación y el terror de los pasajeros y de la tripulación con la intención de terminar con el Presidente de Brasil.

El antagonista de la historia es Nonato, un trabajador que había perdido su empleo en una constructora debido a la terrible recesión económica del país y que se rebela contra el gobierno por las dificultades de las que ha hecho víctima a la población, por lo que decide secuestrar el avión en Confins y cambiar su rumbo de Río de Janeiro a Brasilia para atacar el Palacio de Planalto.

El filme ofrece una mirada profunda al comportamiento y acciones de Murilo, el piloto del avión, que logró gestionar la crisis y salvar la vida de 100 pasajeros.

La producción de Estúdio Escarlante se basó en un hecho real para realizar el filme, en co-producción con LTC Produções y Star Original Productions (perteneciente a grupo Disney).

¿Cuál fue la historia real de 'El secuestro del vuelo 375'?

Raimundo Nonato Alves da Conceição, un trabajador desempleado de Maranhão, quien ya no contaba con recursos para mantener a su familia, secuestró un avión comercial el 29 de septiembre de 1988, como forma de protesta contra el entonces presidente de Brasil, José Sarney, y la grave crisis que atravesaba la nación.

Con destino final a Río de Janeiro y partiendo desde Porto Velho, el vuelo 375 de VASP era programado para hacer cuatro escalas en diferentes ciudades antes de llegar a su destino. Sin embargo, en su última parada en el aeropuerto de Confins (Belo Horizonte), Raimundo Nonato Alves da Conceição, expresó su deseo de desviar el avión hacia Brasilia y estrellarlo contra el Palacio de Planalto, para acabar con el presidente José Sarney.

El secuestrador exigía ser llevado a Brasilia, 20 minutos después del despegue, argumentando que tenía una bomba.

Portando una pistola calibre 32, Nonato disparó, irrumpiendo en la cabina y demandando el cambio de rumbo, lo que resultó en la muerte del copiloto Salvador Evangelista.

El piloto intentó dialogar con Nonato y activar el código 7500 (que significa "interferencia ilícita a bordo"), con lo cual alertó al Centro Integrado de Defensa Aérea y Control del Tráfico Aéreo (Cindacta), que controla los vuelos y presta apoyo a los aviones comerciales en Brasil.

El comandante Fernando Murilo de Lima e Silva, el piloto, fue quien consiguió engañar al secuestrador, haciéndole creer que se dirigían al destino que él quería, pero el combustible no era suficiente para llegar, por lo que pretendía convencerlo de aterrizar en Goiânia, Brasil.

Murilo intentó mantenerse en contacto con los controladores de vuelo, que ya habían alertado a miembros del gobierno federal y de la Fuerza Aérea, cuya orden era derribar el avión si se dirigía a Brasilia.

Fernando tenía experiencia en la Esquadrilha da Fumaça (el grupo de la Fuerza Aérea Brasileña especializado en maniobras acrobáticas en aviones pequeños), por lo que intentó hacer algunos movimientos que desequilibraran al secuestrador, como conseguir dejar el avión en caída libre durante un breve periodo para poder aterrizar donde se propuso.

Aunque logró llegar a Goiânia, Nonato se mantenía armado y amenazándolos, exigiendo otro avión para atacar.

Las fuerzas de seguridad lograron controlar entonces la situación sin víctimas fatales, aunque el piloto terminó con un disparo en la pierna.

Tanto el piloto como el secuestrador, quien fue herido por fuerzas armadas, fueron trasladados al hospital, después de lo cual Nonato enfrentaría cargos legales, pero fue asesinado poco después.

El incidente marcó la historia de la seguridad aérea en América Latina, resaltando la importancia de las medidas de prevención y respuesta rápida en situaciones de crisis.

La historia se detalla en el libro 'Caixa-preta: o relato de três acidentes aéreos brasileiros' ('Caja negra: la historia de tres accidentes aéreos en Brasil'), publicado en el año 2000, una obra de Ivan Sant’Anna que relata cómo las adversas condiciones económicas de Brasil a finales de los 80 influyeron en Nonato.

¿Qué no fue real de la película?

Aunque en la cinta se ve que la Fuerza Aérea ordenó un ataque e incluso disparó contra el avión, no existen registros de que, en efecto, hayan atacado el vuelo y que esto es lo que haya exigido maniobras cada vez más atevidas del piloto para salvaguardar su vida y la de todos los pasajeros.