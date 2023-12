Star Plus se fusionará con Disney Plus y esto es lo que debes saber: ¿Qué pasará con tu cuenta y los precios?

Otra de las posibilidades es que se mantenga el precio del combo de Disney Plus y Star Plus como única opción, es decir, en vez de existir como ahora la posibilidad de pagar $14.99 o $12.99 dólares al mes por una u otra, se mantendrá sólo el precio de $19.99 dólares al mes por ambas, lo cual significa que los usuarios de Disney Plus deberán pagar (quieran Star Plus o no) $5 dólares más mensuales, mientras que los de Star Plus serían hasta $7 dólares más por ver adicionalmente los contenidos de Disney. Sin embargo todo esto, como se dijo antes, son meras especulaciones.