A Salma Hayek le dijeron que estaría "caduca" a los 40, pero Adam Sandler cambió eso

Video Salma Hayek llegó a EEUU sin saber inglés y con dislexia: su historia de éxito estuvo llena de obstáculos

Hoy en día, nadie niega el talento de Salma Hayek, pero hubo una época en la que se ponía en duda e, incluso, Hollywood le cerraba puertas a la mexicana. Para su fortuna, la actriz de ahora 57 años se encontró en su camino a Adam Sandler, quien le ayudó a cumplir uno de sus sueños y se convirtió en su amigo.

Adam Sandler ayudó a Salma Hayek a triunfar en Hollywood

Salma Hayek fue de las primeras latinas que dieron el salto a Hollywood con éxito. En 1995 estelarizó ‘Desperado’ y para el 2003 ya se había ganado su primera nominación al Oscar por la película ‘Frida’.

No obstante, la meca del cine parecía no verla más allá de un estereotipo. Así lo reveló ella misma en una entrevista con ‘GQ’ en febrero de 2023:

“Fui encasillada durante mucho tiempo [...] Me decían: ‘Eres sexy, así que no puedes tener sentido del humor’. No solo no podías ser inteligente en los 90, tampoco podías ser graciosa (si eras ‘sexy’)”.



Esto frustró uno de sus sueños en la pantalla grande: “Toda mi vida quise hacer comedia y no me daban comedias”.

Todo cambió gracias a uno de los actores de comedia más populares de Hollywood:

“No pude conseguir un papel [de comedia] hasta que conocí a Adam Sandler, quien me puso en una comedia, ¡pero yo ya estaba en mis cuarentas!”, recordó.



En 2010, Salma Hayek y Adam Sandler estelarizaron ‘Grown Ups’ (‘Son como niños’) y repitieron fórmula tres años después, en una secuela de la cinta.

Con dicho proyecto, la originaria de Coatzacoalcos (Veracruz, México) no solo consiguió lo que deseaba, también desafió las expectativas de Hollywood.

“Estaba triste en ese momento, pero ahora aquí estoy haciendo todos los géneros, en un momento de mi vida en el que me dijeron que habría caducado, que los últimos 20 años habría estado fuera del negocio”, dijo a la revista.

Ya en febrero de 2021, Hayek había comentado en otra entrevista que Hollywood le había puesto ‘fecha de caducidad’:

“Me dijeron que mi carrera acabaría a mediados de mis treintas”.

Salma Hayek y Adam Sandler son amigos cercanos

La relación entre los intérpretes fue más allá de lo profesional. En noviembre de 2021, la mexicana recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y él fue uno de los presentadores.

En aquella ocasión, Adam Sandler llamó a Salma Hayek “una de las mejores actrices de una generación”, “una de mis más queridas amigas” y “la mejor”.

Además, contó que durante las grabaciones de ‘Son como niños’ nació su amistad:

“Estoy tan contentó de que aceptaste hacer ‘Grown Ups’ porque tuvimos la oportunidad de pasar el tiempo, de hacernos cercanos y nuestras familias se hicieron muy unidas. Mi esposa y mis hijos te aman”.