Sacerdote se hace viral por dar misa con rimas y rap: usó gorra, cadena de oro y lentes

Por extraño que parezca la religión también incursionó en redes sociales tales como TikTok, donde diversas monjas que bailan y sacerdotes "guapos" han arrasado con su popularidad.

En esta ocasión podrás conocer el caso de un clérigo, quien ahora es una celebridad en YouTube por salir de la tradición y dar una misa inolvidable.

Sacerdote alemán usa el rap para predicar misa: lo capturan en video y se hace viral

Estas ceremonias religiosas de la iglesia católica que celebran el sacramento de la eucaristía y la resurrección de Jesús, se caracterizan por ser llevadas a cabo gracias a un sacerdote.

Si bien, los sermones que dan dichas figuras religiosas no llevan ningún tipo de acompañamiento musical, un padre decidió cambiar eso de una manera original.

Con la idea de buscar atraer a los jóvenes a la iglesia con música, el clérigo Thomas Eschenbacher salió a dar su misa al ritmo de música rap.

De acuerdo a diversos medios locales, esto ocurrió en una iglesia de Hammelburg, Alemania, en medio de la celebración de un carnaval que se realiza en dicha localidad cada año en el mes de febrero.



Thomas Eschenbacher, el sacerdote viral, tenía el deseo de hacer algo diferente y aunque él mismo admitió que no escuchaba música rap ni había hecho rimas jamás en su vida, quería intentarlo en la iglesia.

Vestido con una gorra azul y franjas blancas, una gruesa cadena de oro como los famosos raperos, gafas de sol moradas decoradas con brillos y su túnica, salió a rapear de una manera exepcional.

Durante poco más de 9 minutos el padre dio parte de su misa con rimas y sonido rap. El video que capturó su hazaña fue publicado en YouTube y al finalizar su sermón musicalizado, se llevó un fuerte aplauso por parte de la audiencia.

La idea del padre Thomas Eschenbacher dividió opiniones en redes

En la sección de comentarios los internautas se mostraron impresionados por el talento que demostró y expresaron lo mucho que les gustó su idea, la cual esperan repita muy pronto.

"Por favor, quiero ver más de esto ni siquiera soy creyente pero es genial", "Ese sacerdote tiene más flow que muchos que conozco", "Bien expresado el mensaje , excelente manera de dar misa", "¡Realmente genial! Los sacerdotes tienden a ser vistos como personalidades serias. Es genial que se atrevan a rapear con diversión y humor aquí. Esto crea cercanía", "Lo mejor fue que no tuvo miedo a ponerse las cadenas y lentes", "Genial, incluso los que están atrás del padre movieron sus manos porque les gustó" o "Realmente salvaje ya me dieron ganas de ir a la iglesia solo para verlo en vivo".



Lamentablemente no todos vieron su acto de una manera positiva, pues algunos condenaron su acción y lo acusaron de degradar a la iglesia.

"Si quiero ir a un concierto de rap voy a un concierto no a la iglesia", "Dios los perdone, la misa es la celebración más sagrada no es baile de payasos", "Por esto es que muchos huyen de la Misa Nueva y luego atacan la misa", "Qué payasada", "Por personas como él ridiculizan la iglesia" y "Eso no es la verdadera Iglesia , eso es una payasada", fueron otros puntos de vista.



Hasta el momento, el padre no se ha pronunciado sobre las respuestas que obtuvo su rap en las diversas redes sociales o si planea volver a dar una misa de la misma manera.

¿Crees que es una buena o mala idea? No olvides decirnos en los comentarios.

