‘El ritual de la canela': Así es la extraña tradición europea para los que no se han casado a los 25 años

Una usuaria de TikTok llamada Cecé se hizo viral hace unos días al compartir uno de los rituales que realizan en Dinamarca, para que aquellas personas que tienen más de 25 años y no se han casado, encuentren pareja pronto.

'El ritual de la canela', según la joven, es muy famoso y efectivo.

¿Cómo es el 'ritual de la canela' en Dinamarca?

En su video de la cuenta de TikTok @ccando.dk, la boliviana mostró cómo en plena calle de Dinamarca, cuatro chicos habían amarrado con cinta canela a un quinto joven a un poste, mismo que traía una mascarilla quirúrgica y un visor para cubrirse nariz, boca y ojos, ya que el ritual del que hablamos consiste en que tus amigos te atan y te tiran agua y canela, aunque esto sólo si cumples 25 años y sigues soltero.

En las imágenes se observa cómo los amigos del veinteañero están muy divertidos vaciándole bolsas llenas de canela en polvo al chico, quien ya tiene cubierto el cabello, ropa, rostro y zapatos con esta especia.

Aunque no se ha comprobado la efectividad de este ritual, Cecé asegura que todo es como un juego o broma, algo 'divertido' que simplemente hacen los jóvenes en Dinamarca.

La creadora de contenido asegura que si a los 30 años de edad aún sigues soltero, hacen este mismo ritual con pimienta.

En el clip, Cecé grabó la reacción de una de sus amigas venezolanas que vive en Dinamarca llamada Giliana, quien no paraba de reír.

"¿Te lo imaginabas así?", le pregunta Cecé. "¡No! Yo me iba a morir, no puedo creer que hagan eso, de verdad. Es más, a mí me ardían los ojos acercándome. ¿Cómo estaría ese chico que tenía toda esa canela encima? De verdad, se mancharon total", comentó Giliana. "¡Pobre chico!", expresó Cecé, quien escribió en el video con humor: "Somos vikingos salvajes".

¿Por qué usar canela en este ritual?

Cecé asegura que este elemento se usa " para la buena suerte en el amor" y justamente, a nivel mundial, la canela es una especia reconocida para usarse en diferentes tipos de rituales, pero sobre todo si se quiere atraer el amor y la abundancia, ya que desde tiempos ancestrales se tiene la creencia de que tiene un poder protector, espiritual, de armonía, bienestar y atracción por su olor y sabor.

Además, es usada también medicinalmente para favorecer la buena digestión, mantener una buena salud cardiovascular (del corazón), regular niveles de azúcar en sangre y disminuir los niveles de colesterol, triglicéridos y presión arterial.

¿Cómo reaccionaron los internautas al ritual de la canela en Dinamarca?

Los usuarios solteros de TikTok se pronunciaron a favor de ir a Dinamarca a hacer ese ritual para ya casarse, aunque muchos otros lo tomaron, por supuesto, con humor.

"Este año cumplo 30 y aún nada. Estoy agarrando maletas para irme a Dinamarca a que me hagan el ritual de la canela", "Yo ya tengo 38 jajaja me entierran en canela", "Aquí en Perú llegas a los 47 sin haberte casado y te envidian", "Necesito ese ritual jajaja pero para el dinero", "Yo con 47 de seguro me embalsaman", "¿Y a los 40 te queman o qué?", "Directito en mi claustrofobia. Me faltó el aire", "Tengo 35, ¿cuánta canela necesitarán?", "Me muero, literal. Soy alérgica a la canela", "Cuántos rituales tendrían que hacerme", "Fue alucinante ver eso", "Voy preparando la pimienta", "Recuérdenme no ir a Dinamarca en un largo rato", "Necesito esto", escribieron algunos.



El video ya cuenta con más de 1.1 millones de visualizaciones, 60 mil 300 'me gusta' y 2 mil 70 comentarios.