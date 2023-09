Pueblo en Portugal se inunda en litros de vino tras accidente: Internet reacciona con divertidos memes

Río de vino recorre calles de pueblo en Portugal y el video se hace viral gracias a redes sociales

El vino es una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo y si bien se producen cantidades masivas todos los años, una destilería terminó perdiendo 2.2 millones de litros (600 mil galones) en un instante, lo cual captó la mirada de todos.

Levira Distillery es una compañía que se dedica a la producción de dicho producto y el pasado 10 de septiembre, en sus instalaciones de manera repentina dos tanques llenos terminaron por romperse.

Lo curioso del incidente es que el vino tinto comenzó a derramarse fuera del lugar llegando a las calle en forma de río, el cual cubría toda la superficie.

La noticia se hizo viral gracias a un video que captó el momento cuando el líquido rojo corrió cuesta abajo por una colina empinada en la pequeña ciudad de São Lourenço do Bairro, en Portugal donde residen alrededor de 2 mil personas.

De acuerdo al portal New York Post el derrame de vino tinto fue tan grande que se pudo llenar una alberca olímpica con él.

Fue así que dicho material comenzó a esparcirse en redes sociales y los internautas, además de quedar impactados con las imágenes, expresaron mediante memes cómo hubieran actuado de haber estado en aquel lugar al momento del derrame.

Por ejemplo, algunos compartieron que ellos no hubieran dudado dos veces en meterse al río para disfrutar del vino gratis sin importar que fuera en la calle, debido a que estarían felices de "ahogarse en él".

"Esas cosas se avisan pues", "Qué envidia, me hubiera gustado estar allí", "Ay, hombre. Qué maravilla", "Qué bendición", "Veo eso y me meto de inmediato", "El sueño de muchos🤤", "Estos si van a ahogarse de vino, jejejeje literal", "Yo hubiera salido en chinga con una cubeta para recoger un poco", "El verdadero "vamos a nadar en vino"", "Menuda borrachera me hubiese metido en ese río de vino", "Una copita y ya", o "Las ratas de las alcantarillas van acabar bien borrachas", fueron algunas reacciones.



Como ya es costumbre, las referencias a los capítulos de 'Los Simpson' no podían faltar si se trata de memes en Twitter.

Las imágenes más repetidas fueron dos, la primera donde el jefe Gorgori sale corriendo con la lengua de fuera y la otra, cuando Homero se imagina bailando en una fuente de cerveza.



Otros más revelaron que la noticia sobre el río de vino los puso tristes, debido a que al final del día se terminaron desperdiciando millones de litros.

"Qué desperdicio, me dan ganas de llorar", "Ver esto me pone triste, ese vino pudo poner borrachas a muchas personas, pero ahora será imposible", "Lo más triste que verás hoy", "Quema, arde", "Qué dolor", "Lo que más me duele es que nadie está en el río", "¿Soy al único que lo puso triste esta situación?", "Nadie me aviso a tiempo", "Una tragedia total" y "Un minuto de silencio por favor", es la manera en que reaccionaron.



Por último, Levira Distillery, la destilería responsable de esto, confirmó que se haría responsable del incidente y se comprometió a cubrir los gastos de limpieza, puesto que el derrame de vino activó una alerta ambiental porque el río Certima corría el riesgo de ser contaminado.

¿Ya habías visto este video tan viral? Dinos en los comentarios.

