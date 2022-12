Empresa rifa bolsas de lujo en su posada y genera envidia en redes: fueron marca Louis Vuitton

Algo que se volvió moda desde que nació TikTok, fue compartir la manera en que reaccionan las personas a regalos como carros , dinero o viajes.

Con las fechas decembrinas en curso, otra tendencia que está aumentado es grabar los obsequios que se dan en las posadas, aquellas celebraciones que se llevan a cabo antes de Navidad.

Es costumbre que la mayoría de las empresas realicen este festejo junto a sus empleados y una de las actividades predilectas de todos, es el momento de la rifa, pues cualquiera tiene la oportunidad de llevarse algún tipo de regalo.

TikTok se hace viral por mostrar una rifa de bolsas Louis Vuitton en posada

Si bien es común que dentro de estos obsequios figuran objetos como electrodomésticos, televisores o consolas de videojuegos, una joven reveló que el lugar donde trabaja se lució, pues optó por otorgar bolsas de la marca Louis Vuitton, la cual es favorita de estrellas como Jennifer López o Rihanna.

No es secreto que ésta empresa tiene artículos costosos y sus accesorios pueden llegar a costar arriba de mil dólares, dependiendo del modelo, por lo cual dicho clip no tardó en hacerse viral.

De acuerdo con el material publicado originalmente por la usuaria @jacquelinetorrres, tres mujeres fueron las ganadoras de las bolsas, las cuales eran de diversos tamaños y diseños.



Se desconoce si fueron rifados otros artículos de lujo, sin embargo, esto bastó para que Internet reaccionara con euforia, ya que son regalos con un alto valor económico.

Aunque el video original fue bajado de TikTok, otros usuarios lo rescataron y volvieron a postearlo, fue allí donde no tardaron en manifestar que quisieran trabajar en ese lugar.

Internautas reaccionaron con asombro y envidia a la entrega de las

bolsas Louis Vuitton

"Chica... ¿Dónde trabajas? También quiero una", "Con esto se ganó el premio a la mejor posada, qué envidia", "¿Quién las consiente tanto y tiene tanto dinero para dar tremendos regalos? Necesito saber", "Ya estoy preparando mi CV para que me toque el año que entra o "Yo también quiero vivir ese sueño, Don Pool", resultaron ser los comentarios más populares.



Incluso, algunos expresaron que si bien no les gustaban este tipo de eventos, no dudarían en ir si en su empresa dieran bolsas Louis Vuitton.

"Si rifan eso pues sí voy", "Me apunto para ir a la próxima posada si hay regalos así", "Qué elegancia la de Francia, les juro que así, sí me ven en las posadas" y "Envidia de la buena, a mi solo me darán unos chocolates, por eso ya no voy a estos festejos", resultaron ser otros comentarios.