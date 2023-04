Ricardo O’Farrill acusa de violentos y clasistas a standuperos mexicanos: Internet reaccionó

En México existen diversas personalidades del stand up y el pasado 24 de abril, el comediante Ricardo O’Farrill ventiló supuestas verdades de ellos que impactaron a las redes sociales.

Ricardo O’Farrill expone a sus compañeros de stand up tras boda Mau Nieto

Todo inició cuando O’Farrill publicó en cuenta de Twitter que el standupero Daniel Sosa lo había acusado de muerte, por lo cual deseaba obtener una disculpa.

Al no recibir respuesta el hombre de 32 años aseguró que haría un live donde "revelaría información que sabía de sus ex amigos comediantes" lo cual cumplió tiempo después.

Comentó que todo empezó en la boda de su compañero Mau Nieto donde se reunieron las personalidades más importantes del stand up mexicano y allí, tuvo una discusión con Daniel Sosa la cual hizo que al día siguiente en la tornaboda, él no pudiera ingresar.

Pronto también comenzó a "destapar verdades" de sus colegas comediantes empezando por Sosa y Nieto, quienes aseguró son "personas tóxicas" y años atrás, drogaron a una mujer con MDMA "por diversión".

Apuntó que Sofía Niño de Rivera es una mujer "prepotente, egocéntrica y mentirosa” que incluso, le fue infiel a su esposo Jorge Bermúdez de quien también habló al aseverar que fue despedido de la empresa Google por acosar sexualmente a una compañera de trabajo.

El comediante acusó a Bryan Andrade, mánager de La Cotorrisa y productor de stand up mexicano, de violentar físicamente a su esposa Andrea Duarte, quien de hecho usó su cuenta de Instagram para salir a confirmar lo que dijo O’Farrill y mostrar evidencia de ello.

Dos de los señalamientos más impactantes fue los que hizo respecto a las standuperas Isabel Fernández y Karla Camacho. A la primera la culpó de serle infiel a su novia y a la segunda, de acosarlo a tal nivel de sentirse incómodo a su lado.

Internet tuvo opiniones divididas respecto a las declaraciones de

Ricardo O’Farrill

Ante la serie de acusaciones, los fans del stand up en México quedaron impactados y muchos aseguraron creerle a Ricardo por todos los rumores que circulaban de diversos comediantes.

"La verdad Richi no dijo ninguna mentira, muchas de estas cosas ya lo sabíamos pero nos hacemos los locos", "Siento que dijo puras verdades", "Si creo lo de Sofía, tiene esa vibra de mala onda", "Todos ellos terminaron siendo malas personas y no dudo que sea verdad lo que dijo", o "Todo es muy turbio, pero cuadra, qué miedo con los comediantes", "Ricardo exhubió a todos parejo y algo me dice que todavía esconden más cosas", fueron algunos de ellos.

Otros afirmaron que la acción de O’Farrill no debe ser aplaudida, puesto que al final del día expuso las malas acciones de sus conocidos únicamente porque lo "traicionaron" y de no haber sido el caso, todo seguiría siendo un secreto entre un pequeño círculo.

"Bueno, Ricardo O'Farrill no es el héroe de ninguna historia. Convivió cómodamente con la caca mucho tiempo y decidió hablar sólo porque se sintió traicionado. A los hombres no les interesa romper el pacto ni la justicia, sólo su ego herido.", "Lo único que entendí de lo de Ricardo O’Farrill es que tenía toda esta información de sus amigos, pero habló hasta que tuvo problemas personales con ellos lol", " o "Solo para recordarles que Ricardo O'Farrill decidió exponer a sus “compañeros” de standup solo porque le prohibieron la entrada a la boda de Mau Nieto. De no haber sido así seguiría guardando silencio y encubriendo todo ese mugrero. Nomás digo.".



Hasta el momento ningún otro comediante acusado ha emitido su opinión al respecto; sin embargo, la pregunta que se hace Internet a casi 24 horas de la polémica es “¿dónde está Ricardo O’Farrill?”, pues su video en vivo terminó de una manera abrupta después de que algunos familiares asistieron a su domicilio para hacer una intervención.

A pesar de que el comediante no se ha reportado en redes de nuevo su amigo Chumel Torres, aseguró que Ricardo se encuentra bien y en compañía de sus seres queridos.



¿Tú que piensas acerca de esta tensa situación? Dinos en los comentarios.

Podrías ver también: