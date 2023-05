Revelan lo qué tiran a la basura en barrio rico de Estados Unidos: internautas no pueden creer

Así como hay latinos en Estados Unidos que se las arreglan para ganar un sueldo justo a través de su arduo trabajo, como el caso de Edith Ortega (quien gana miles de dólares por quitar piojos), también están a los que les gusta ahorrar al máximo y vivir con lo indispensable, como el caso de Frankie Hoy y su reto de vivir solo con 100 dólares al día.

De igual forma hay quienes no tienen problema en derrochar y pueden darse el lujo de tirar a la basura muebles y electrodomésticos en buen estado debido a una remodelación o por simple gusto, y así lo demostró una tiktoker en una serie de videos. No podrás creer lo que encontró.

Mujer muestra lo que tiran a la basura los habitantes de barrios ricos de Estados Unidos

Quien está conquistando a Internet es la española Nury Calvo, quien ha impactado a miles con su cuenta de TikTok luego de mostrar lo que tiran a la basura los habitantes de los barrios más caros de Estados Unidos.

Su videos suman miles de reproducciones y comentarios, pues en ellos se puede ver que afuera de las casas hay muebles en buen estado, electrodomésticos que aún funcionan, como televisiones, estufas, aspiradoras, demás de bicicletas, bolsos de lujo, patines eléctricos e incluso una computadora que sí funciona.

Como era de esperarse, el humor latino se ha hecho presente en la sección de comentarios, pues muchos de ellos afirman que las cosas que tiran en esos barrios estadounidenses todavía tienen muchos años de utilidad, e incluso señalan que el tirar cosas que sí sirven es un "problema ecológico".

"Tiran todo nuevo", "Si yo fuera me lo llevaba todo para la casa", "Y si no lo recoges, ¿quién lo recoge?", "Definitivamente Estados Unidos es un problema ecológico", "Yo solo iba a Estados Unidos a amueblar mi casa", "Yo con todo lo de la calle me hago una casa", expresaron algunos internautas.

La tiktoker se ha llevado cosas de la basura de otros a su propia casa

Luego de que sus seguidores le preguntaran qué hace con las cosas que se lleva de la basura de dichas casas, la tiktoker se dio a la tarea de crear un video explicando que la mayoría de las cosas que ha recolectado en los videos las tiene en su propia casa, pues son objetos en buen estado y funcionales.

En su colección ya tiene una aspiradora, un zapatero, una televisión,varios muebles y una silla gamer.

¿Qué opinas de la basura de los barrios ricos de Estados Unidos?, ¿te parece un desperdicio que tiren cosas en buen estado o consideras que es algo necesario cuando se trata de llevar nuevos muebles a casa? Déjanos saber en los comentarios.