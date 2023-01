Deja que su novio "ande con otra" durante un día por 500 dólares: reto de TikTok sale mal

Uno de los tiktokers latinoamericanos que se destacan por este tipo de contenidos es el ‘influencer’ Roberto González, mejor conocido como HotSpanish, quien lanza diversas convocatorias a los transeúntes de las calles de México.

Una de las más virales fue pedirle a diversas novias que aceptaran compartir a su pareja por un día con una desconocida, es decir, el reto consistía en que sus enamorados salieran con otra mujer a cambio de 10 mil pesos mexicanos (lo equivalente a 522 dólares estadounidenses).

A través de un videoclip, publicado el 19 de diciembre de 2022 y con más de 14 millones de reproducciones, se puede apreciar que el reto no es tan fácil como parece, así que los involucrados vivieron un gran drama por aceptarlo.

Mujer acepta que su novio “ande con otra” como reto de TikTok

En dicho videoclip, HotSpanish acudió a una playa mexicana para ofrecer a diversas parejas su reto a cambio de dinero; sin embargo, la mayoría declinaba su oferta hasta que dos jóvenes se vieron tentados por el dinero.

Aunque al principio no estaban convencidos, al final aceptaron bajo la condición de que se les pagara la mitad al inicio, por aceptar el reto, y la otra mitad al final cuando terminara el día, y con ello el tiempo novia de mentira caducara.

Sin embargo, ante los cariños y coquetería del novio con la desconocida, la novia real comenzó a ponerse celosa, pues estaba atestiguando todo lo que hacían juntos. Tras una serie de reacciones de celos, la novia real optó por cancelar el desafío, perdiendo así los 5 mil pesos mexicanos (aproximadamente 261 dólares estadounidenses) restantes del premio.



Eso sí, durante todo el reto el joven se mostró nervioso por la reacción de su pareja al comportarse tan atento con otra chica, la cual se metió en el papel de novia y no solo le pidió platicar, también unos cuantos besos y caricias.

En la sección de comentarios diversos internautas dejaron su opinión sobre este asunto, algunos estuvieron de acuerdo en el comportamiento del chico porque eso era parte del trato y otros más creían que la novia debió devolver el primer pago porque no duró mucho tiempo el reto.

“Le hubieran quitado el dinero, el trato era por un día y solo aguantó un minuto”, “No es mi novio y hasta yo me enojé, se ve que le iba a dar tremendo beso a la desconocida”, “La pareja fue muy tonta, él hubiera fingido una pelea para que la otra chica no lo estuviera seduciendo. Total, los novios también se pelean por 24 horas y así ganaban evitando problemas entre ellos”, “La chica lo arruinó, se hubiera ido a gastar el dinero que le dieron, así no veía lo que hacía su chico y terminaban ganando el premio completo sin enojos”.

¿Tú qué opinas al respecto, la chica debió devolver el dinero o sí lo ganó justamente? Cuéntanos en los comentarios.