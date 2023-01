Albañil ganó 150 dólares adivinando marca de cervezas para reto de TikTok: ¿le atinó a todas?

Aunque hay albañiles que se hacen virales por equivocarse en las obras, como el que pintó una casa equivocada y recibió un fuerte reclamo; otros sorprenden a los internautas con sus impresionantes destrezas, como el que compitió contra un mécanico y un chico fitness para ver quién era más fuerte.

En esta ocasión el tiktoker Luisito Time (@luisitotime2.0) fue a una construcción para lanzarle un particular reto a los albañiles que trabajaban ahí: con los ojos vendados, adivinar la marca de cerveza que les daban a probar.

Albañiles hacen reto de TikTok: adivinan marca de cerveza a cambio de dinero

Con 20 años de experiencia bebiendo cerveza, un albañil aceptó el reto del tiktoker Luisito Time para adivinar las marcas de cerveza que le diera a probar con los ojos cerrados; como premio, el hombre ganaría 500 pesos mexicanos (25 dólares) por cada acierto.

Su cata a ciegas consistía en oler la cerveza y posteriormente degustarla, así que con base en el olor y el sabor anunciaba su dictamen final.

“Es fuerte [el sabor de] esta… Esta huele a ‘sexy’... Esta es de las mías… Esta es fuerte también… Esta sabe a agua”, fueron los adjetivos con los que describió el albañil cada cerveza que probó.



Al final el hombre logró descifrar correctamente todas las bebidas, por lo que ganó 2 mil 500 pesos más otros 500 como bono por atinarle a la primera a cada una, lo que al final acumuló un total de 3 mil pesos, es decir, 154 dólares.



La destreza con la que el albañil adivinó cada marca de sorprendió a los usuarios de la plataforma, quienes no dudaron en dejar su comentario al respecto:

“Y luego dicen que uno no gana nada por beber cerveza”, “Nunca pensé que ser borracho rendiría frutos”, “Y mi mamá diciéndome que tomar no deja nada bueno”, “Tengo la teoría de que el señor si vio el nombre de las cervezas o al menos vio de donde le daban los vasos. Exijo otra prueba, esta vez el doble o nada”, “Uno que no es un experto catador de cervezas piensa que todas saben a lo mismo” o “Ese es el legendario albañil con ultra instinto”.



Tras ver el triunfo de su compañero, un segundo albañil se animó a intentar el reto viral, sin embargo, él aceptó que no contaba con tanta experiencia bebiendo cerveza como el primer participante, pero aun así lo quiso intentar.

En su caso, solo adivinó dos marcas de cerveza, por lo que únicamente ganó 2 mil pesos mexicanos, lo equivalente a 103 dólares estadounidenses. A continuación el video viral con más de 7 millones de reproducciones.