Repartidor de pizza salvó a 5 niños en un incendio y se convirtió en héroe: Internet lo ama

Existen miles de historias inspiradoras en redes sociales , pero quizá la más extraordinaria en lo que va de este 2022 es la que protagonizó un hombre llamado Nick Bostic, quien de una manera remarcable salvó la vida de 5 niños de morir bajo las intensas llamas de un incendio en la ciudad de Lafayette ubicada en Indiana, Estados Unidos. Te explicamos cómo fue su hazaña.

Repartidor de pizza se vuelve viral por salvar a niños de un incendio

Resulta que Bostic de 25 años trabaja como repartidor de pizza de la cadena Papa John's y la noche del 10 de julio, cuando se dirigía a cargar gasolina, vio una casa en llamas y no dudó en tratar de ayudar.

De acuerdo al portal The Washington Post, al percatarse de que no tenía celular para llamar a las autoridades correspondientes, el joven se dirigió a la casa para ver si había alguien adentro. Al llegar a la puerta trasera, notó que ésta se encontraba abierta y gritó para saber si había alguien ahí.

"Fue un momento nervioso y también desgarrador. Solo estaba tratando de hacer lo correcto esa noche, y para saber que todos estaban bien, solo quería llorar", fueron las palabras que compartió tras el suceso.



Su voz hizo que tres niños y una jovencita de 18 años salieran de inmediato, pero fue informado por los mismos infantes que faltaba una pequeña más a quien llamaban "Baby K".

Nick la buscó por el lugar y no logró encontrarla hasta que escuchó un llanto y así, dio con la niña de 6 años. Con un intenso calor y dificultad para respirar, subió al segundo piso para buscar una salida e hizo una maniobra para salvar su vida y la de "Baby K": rompió la ventana con el puño y se lanzó con ella.

Su aterrizaje hizo que se lastimara el brazo derecho, pero la niña no había sufrido daño por el impacto, ya que él usó su cuerpo para amortiguar la caída.

Una de las cámaras corporales que portaba un miembro de la policía local captó el momento en que Nicholas Bostic corría lejos del incendio y le entregaba a la niña para que recibiera atención médica, mientras él trataba de tomar aire.

Un familiar del joven héroe que salvó a los 5 niños del incendio pidió ayuda económica

El valiente joven fue trasladado a un hospital y mientras estaba internado uno de sus familiares pidió ayuda para cubrir los gastos médicos mediante la plataforma GoFundMe, los cuales se calculaban en 100 mil dólares.

"Hola, mi nombre es Richard y estoy buscando donaciones para mi primo, Nick Bostic. Él corrió hacia un incendio y salvó a 5 niños. Este chico es el verdadero héroe. Lamentablemente tiene algunas lesiones graves y ayudará durante su recuperación. También hay una recaudación de fondos en Facebook para él, pero espero llegar a un público más amplio".



En pocos días la cantidad solicitada fue rebasada, pues se lograron juntar más de 543 mil dólares. Su caso fue tan viral que incluso la noticia llegó a otras partes del mundo.

La hazaña de Nick Bostic hizo que recibiera cientos de mensajes de felicitación

Nick recibió cálidos mensajes por su acción en diversas redes sociales y muchos piden que sea condecorado por haber salvado la vida de todos los niños, además fue nombrado como "una leyenda absoluta".

Nick Bostic conoció a los niños que salvó y a sus padres después de recuperarse

Si bien aún se desconocen las causas del incendio, quien también agreció a Nick fue el padre de los niños David Barrett, persona que lo llamó un "verdadero héroe".

"Nos sentimos muy bendecidos por lo que hizo Nick. Él es un verdadero héroe, y mi hija es una verdadera heroína por despertar a los niños. No me gusta pensar en lo que podría haber pasado si Nick no hubiera aparecido. Estoy agradecido más allá de las palabras", fue lo que comentó al Washington Post.