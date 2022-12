¿Dora la Exploradora murió? video muestra la supuesta escena e internautas reaccionan en TikTok

En TikTok se pueden encontrar diversos retos, por ejemplo tomarse fotografías con filtros de Inteligencia Artificial o comer algún alimento picante como el #OneChipChallange.

Video de la supuesta muerte de Dora la Exploradora crea tendencia viral en TikTok

Grabar las reacciones que tienen las personas ante diversas situaciones y compartirlas en TikTok es de lo más común; sin embargo, una joven comenzó una tendencia la cual se trata de buscar en Internet "Cómo murió Dora", haciendo referencia al popular personaje de Nickelodeon, Dora la Exploradora.

El reto consistía en ver un clip en especial y capturar la respuesta que se tuviera al terminarlo, pues aparentemente las personas quedaban en completo shock.

Si bien no comentó el nombre del material audiovisual que la dejó con la boca abierta, muchos internautas comenzaron a realizar el reto para saber a cuál se refería y a la par, también dejaron sus reacciones.



Esto rápidamente causó curiosidad en la red social y los más interesados, argumentaron que se unirían al trend para entenderlo sin importar lo que pudieran encontrar.

"Ya me dio curiosidad, definitivamente lo haré", "Me da miedo, pero igual será interesante ver qué es", "Procede a buscar cómo murió Dora la Exploradora", "Ojalá no sea tan traumante, pero aún así me arriesgaré" o "Necesito ver el video para entender", fueron algunos comentarios.



De acuerdo a los usuarios de TikTok al buscar "Cómo murió Dora", el primer resultado que arroja la red es un clip que lleva por título 'Dora No More'.

'Dora No More', el video que muestra las posibles maneras en que moriríra el personaje

Se trata de un video publicado por la cuenta TheStringiniBros, quienes al parecer se dedican a crear canciones que envuelven a personajes de la televisión o videojuegos.

Sus letras que resultan extrañas para muchos, han ganado una gran popularidad y el que les dio más fama fue éste de Dora la Exploradora, donde describen una lista de las maneras que posiblemente podría morir la niña si sus aventuras fueran realistas.



Desde ser devorada por leones, morir ahogada en un río o hasta caer de un puente colgante, son solo algunas de las formas en que de acuerdo con ellos podría perder la vida.

Cabe resaltar que el video no está asociado con el material original de Dora, el cual está hecho para entretener a los niños y enseñarles a hablar en inglés.

Así reaccionó Internet al video de la supuesta muerte de Dora la Exploradora

Con más de 10 millones de reproducciones en YouTube, 'Dora NoMore' se hizo viral por ser descrito como "traumatizante", razón por la cual generó mucho impacto en TikTok con las reacciones.

"Por espeluznante y traumatizante que sea, no se puede negar que es la forma perfecta de hacer que un niño no vuelva a olvidar cómo es el verdadero peligro", "Gracias por arruinar mi infancia, ya no podré ver a Dora igual", "El hecho de que este es un recuerdo nostálgico espeluznante, y todo el mundo está volviendo, me da miedo" o "Todo sobre este video es inquietante y traumante, no debí verlo", son otros puntos de vista.



El fan made que se publicó hace 10 años se integró como una tendencia más en TikTok y aquí puedes verla.



Dinos qué piensas sobre este material que posiblemente podría causarle pesadillas a los niños.