Albañiles bailan vals de XV años en plena obra y hacen reír al Internet: "Lo mejor que he visto"

El video de unos albañiles que tuvieron su propia fiesta de XV años mientras trabajaban se hizo viral en redes sociales debido al ingenio que emplearon para armar el 'outfit' de la 'quinceañera' y bailar el vals de manera impecable.

Dicho clip de poco menos de un minuto de duración ya cuenta con miles de reproducciones en redes sociales como Instagram y TikTok, donde hizo pasar un buen rato a los usuarios.

¿Cómo es el video de los XV años que hicieron algunos albañiles en plena obra?

El albañil que era 'la quinceañera' vestía, encima de su uniforme de trabajo, una falda hecha con bolsas de cemento de cartón y una corona realizada con el mismo material.

En el video, 'la quinceañera' aparece encima de unos cuantos bultos de cemento dispuestos en forma de escaleras, mientras 2 de sus compañeros están uno de cada lado de él, de manera que queda en el centro. Ambos le tienden cada uno su mano para ayudarle a bajar las 'escaleras' y comienzan a bailar el vals con él junto con un tercer compañero.

Al final del baile, 'la quinceañera' da una vuelta y termina sentado sobre la rodilla de uno de sus compañeros arrodillados, mientras ambos levantan la mano en señal de triunfo.

La escena es musicalizada por la típica canción de este tipo de eventos: 'Tiempo de vals' de Chayanne, y se piensa que fue grabada por otro de sus compañeros de trabajo.

¿Cómo reaccionaron los Internautas ante el video de los albañiles festejando unos XV años en plena obra?

El hilarante video hizo reír a todos y llamó la atención de varios usuarios de redes sociales.

"El mejor comercial de cemento que he visto", "Divinossss. Mis respetos para ellos y el jefe. P.D. No los vaya a correr, por favor", "Si no juegan se amargan en un trabajo tan pesado y mal pagado", "Lo mejor que he visto hoy", "Me encantó, me alegraron la vida, gracias", "Genial. Muy empoderada la quinceañera", "Está bueno que se hagan un tiempo de disfrute", "Les quedó perfecto el vestido y la corona", "Lo que callan los albañiles", "Qué creativos, no me hubiese quedado mejor", "Qué maravilla", "Actitud positiva en el trabajo. Son lo máximo", fueron algunos de los miles comentarios.

Fue compartido en plataformas como Instagram y TikTok con diferentes descripciones como: "El jefe: ¿Por qué será que se demoran tanto los muchachos? Los muchachos:", "Mi mujer: Mi esposo es muy serio en su trabajo. Yo en mi trabajo:", "XV años trabajando", entre otras.

No es el único video en el que albañiles recrean XV años

A pesar de su originalidad, este no es el único video en el que un grupo de albañiles recrean una fiesta de XV años mientras trabajan en una obra, pues ya se había visto esto cuando algunos empleados de construcción festejaron el ascenso de uno de sus compañeros con un video en TikTok de esta temática.