Ansiedad, depresión y adicción: Todo esto te puede provocar leer malas noticias en tu celular

Video Estos jóvenes ayudan a sus abuelitos a usar la tecnología, ir de compras y más: las historias son hermosas

En la actualidad, el uso y la enajenación de la gente con las redes sociales en los celulares y otros dispositivos móviles ha ido en aumento en los últimos tiempos, lo cual puede traer graves problemas para la salud mental, según los expertos.

¿Qué es el 'doomscrolling'?

PUBLICIDAD

El término 'doomscrolling' se divide en dos palabras provenientes del idioma inglés: doom = condena, perdición, muerte, fatalidad; y scrolling = el acto de desplazarnos hacia abajo en las redes sociales, páginas web y buscadores como Google.

Combinadas, ambas palabras, dan lugar al 'doomscrolling', que se refiere a pasar varias horas consultando información negativa en Internet, de manera adictiva.

¿Por qué surgió el doomscrolling?

La palabra cobró especial notoriedad con motivo de la pandemia de covid-19 y nuevamente salió a la luz con el estallido de la guerra de Ucrania y lo ocurrido en Palestina e Israel.

El auge de TikTok, que tiene un 'scrolling' infinito, también ha contibuido a que se incremente esta práctica.

Los usuarios de Internet, ávidos de información para estar al día de lo ocurrido, tienden a caer en cierta adicción de consumir noticias impactantes y esto, se ha comprobado, que tiene consecuencias en nuestro bienestar.

Presidente Gabriel Boric @GabrielBoric: “Es impresionante el afán por preferir las malas noticias, yo no sé cómo quienes leen El Mercurio, La Segunda, La Tercera, no sé cómo queda su corazón después de esto, porque pareciera que viviéramos en un país infernal y no estamos en eso” pic.twitter.com/WWDgztwlmN — Rodrigo Saavedra 1️⃣🌳🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@R_SaavedraM) October 26, 2023

¿Qué efectos negativos tiene el doomscrolling?

El catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Valencia, España, Rafael Tabares, explicó en entrevista para 'La Vanguardia', que a través del conocimiento creemos que podemos controlar nuestros miedos e incertidumbres, por ello se desarrolla cierta ansiedad para estar al tanto de la actualidad de manera inmediata, pero dicha práctica se torna obsesiva y ejerce una influencia negativa en nuestro estado de ánimo, provocando miedo, incertidumbre y ansiedad.

PUBLICIDAD

Según Bryan McLaughlin, profesor asociado de publicidad en el Facultad de Medios y Comunicación de la Universidad Tecnológica de Texas, Estados Unidos, a raíz de un estudio publicado en la revista Health Communication sobre la adicción a las noticias y su relación con mayor estrés y peor salud física, ser testigo del desarrollo de eventos en las noticias puede generar un estado constante de alerta máxima en algunas personas, lo que aumenta sus motivos de vigilancia.

Además del estrés y la ansiedad, la sobreexposición a noticias negativas puede provocar pesimismo y depresión, al presentar al mundo como un lugar oscuro y cruel.

Imagen Shutterstock

Ver noticias estresantes afectan nuestros niveles de serotonina, lo cual deriva en agotamiento, tensión, irritabilidad y trastornos de sueños.

¿Cómo evitar el 'doomscrolling'?

Para romper con esta adicción de consumir malas noticias se recomienda establecer tiempos al día para leer este tipo de noticias, seleccionar fuentes confiables que ofrezcan un panorama equilibrado de la actualidad, centrarse en las noticias positivas y dedicar tiempo a otras actividades que mejoren la salud, como hacer ejercicio.