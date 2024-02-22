¿Los millennials dejamos de ser 'cool'? Ahora los jóvenes nos llaman 'Cheugy' y esto significa

Video Treintañeros adolescentes: no les gusta que les digan "señor', usan ropa juvenil y más

La usuaria de TikTok Valeria Serna (@valeriasernag_) se volvió viral al explicar lo que significa el término 'Cheugy', una nueva palabra que los Gen Z utilizan para definir prácticamente a los millennials que 'ya no son cool'.

"Me traumé, porque yo soy cheugy. Me dice: 'Güey, eso es súper cheugy', y yo de: '¿qué? ¿qué es eso'. Me dijo: ' Si no sabes qué es eso, eres cheugy'", comentó la creadora de contenido.

¿Qué significa 'Cheugy'?

PUBLICIDAD

Valeria explica que 'Cheugy' es un término que define a las personas que se quieren sentir a la moda, pero en realidad no lo están, en su mayoría son millennials 'anti-cool'.

¿De dónde salió el término 'Cheugy'?

La creadora de contenido explica que el término es del 2021 y lo mencionan en importantes medios de comunicación como 'The New York Times', 'People', 'Vogue' y 'Rolling Stone', pero no obtuvo la popularidad necesaria hasta que los zentennials, famosos por inventarse términos ambiguos, readoptaron la palabra, dándole un significado más extenso.

¿Eres 'Cheugy'? Estas son sus característica

s

La usuaria de TikTok nos da algunas características de las personas que son 'Cheugy', ¿encajas en alguna de ellas?:

- Están obsesionadas con Starbuck's.

-Son 'Disney adult': treintones que se obsesionan con Disney.

-Usan tennis Golden Goose, botas Ugg o cinturones Gucci.

-Están obsesionados con Harry Potter.

-Tienen el partido/apartado del cabello del lado.

-En ropa: Usan skinny jeans, playeras con caritas sonrientes, leggins y chamarras de mezclilla.

-Ponen captions largas o letras de canciones en las fotos.

-Comen lasaña.

-Usan la cultura de 'Girl boss' en la ropa.

-Son fans de sitcoms como 'Friends', 'The Office', 'How I met your mother', 'Gilmore girls' o dramas como 'Grey's Anathomy'.

PUBLICIDAD

-Usan mucho el emoji de reír hasta llorar.

-Le hacen su Instagram a su mascota.

-Siguen usando Facebook como red principal.

-Usan un tono más claro de base de maquillaje que el que deberían usar por su tono de piel.

FYI the millennial girlboss aesthetic is now called "cheugy" https://t.co/hCXECJ4LzX pic.twitter.com/twsyv0lThF — kelsey weekman (@kelsaywhat) April 27, 2021

Si eres 'Cheugy'... ¿qué consuelo te queda?

"A todos los Gen Z que se están burlando de nosotros los 'cheugy': su momento va a llegar y se burlarán de ustedes igual que ustedes se burlan de nosotros", amenaza Valeria.



Por otro lado, el sitio 'Cultura colectiva' asegura que la moda es cíclica y las cosas que hoy son 'anti-cool' pueden volver a ser 'cool' mañana.

¿Qué opinan los internautas de este término?

Algunos de los usuarios de TikTok tomaron con humor este nuevo invento de los Gen Z.

"¿Por qué insistimos en ponerle un término a todo? Simplemente disfruten su vida y ya", "La frase Cheugy es cheugy, ya nadie dice eso", "Me encanta ser una girl boss que ve 'The Office', si eso me hace así, ¿cuál es el problema?", "A los Gen Z sólo les quedan 5 años, no se sientan los más jóvenes, en ese tiempo serán los nuevos millennials", "Con Harry Potter no se metan", "Básicamente, millennial culture", "Esto es taaaan fetch", "Todos somos cheugies", escribieron algunos.