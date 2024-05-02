En Tailandia usaron un peluche de Doraemon para invocar las lluvias: hasta hubo un desfile

Video Así dibujaba Akira Toriyama a Goku: el video que los fans de 'Dragon Ball' atesorarán por siempre

Tailandia no está pasando por su mejor época, al menos con las lluvias. Tras varios meses de sequía, se llevó a cabo un tradicional ritual para invocar una precipitación.

Para este ritual usaban a un gato del pueblo, ya que tienen la creencia de que el felino mojado aplacaba a los dioses de la lluvia y traería la tan necesaria agua. Sin embargo, la ceremonia ha cambiado un elemento muy importante, ocupando un personaje muy conocido de anime.

Tailandia sustituye a un gato por Doraemon en un ritual para invocar la lluvia

En un gesto de compasión, los organizadores del distrito de Phayuha Khiri, en la provincia central de Nakhon Sawan, optaron por cambiar al felino a un muñeco de Doraemon.

De acuerdo con la información de la página Anime Hunch, este evento se viralizó en X gracias a la usuaria @tkasasagi, ya que muchos internautas quedaron intrigados con la presencia del famoso personaje japonés.

“En Tailandia, donde no ha llovido durante varios meses, se realizó un ritual para invocar la lluvia. Originalmente, se suponía que debía involucrar a un gato, pero usaron a Doraemon en su lugar. Esperemos que llueva pronto”, escribió.

Un peluche de Doraemon fue parte de un ritual para atraer la lluvia Imagen X



Cabe destacar que el ritual de invocación de lluvia no implica el sacrificio de animales. En cambio, sirve como un gesto simbólico para apelar a las fuerzas espirituales o deidades en busca de lluvia. Los participantes suelen recorrer el pueblo en procesión llevando al animal en una jaula, cambiando en esta ocasión al felino por el peluche de Doraemon, tal y como aparece en la imagen que se hizo viral.

Doraemon: Un personaje importante en Tailandia

Curiosamente, esta no fue la primera vez que Doraemon se utilizó en este ritual.

Informes indican que en ocasiones anteriores, el querido personaje ha estado relacionado con lluvias significativas. Esto llevó a los habitantes del pueblo a venerar a Doraemon en un templo local como símbolo de gratitud.

Además, la leyenda de Doraemon en Tailandia va más allá de la invocación de la lluvia. En el corazón de Bangkok se encuentra un santuario que se ha convertido en un refugio inesperado para los fanáticos de Doraemon. Este lugar ha llamado la atención por su colección única de figuras y mercancía de Doraemon.

Doraemon es un personaje muy querido en algunas partes de Tailandia Imagen Shin-Ei Animation



Según los medios locales, durante mucho tiempo ha sido un sitio donde las personas buscan bendiciones y buena fortuna, a menudo dejando atrás diversos juguetes o regalos como ofrendas. Hace aproximadamente tres años, un residente local que colocó un peluche de Doraemon en el santuario supuestamente ganó la lotería, lo que desencadenó una tendencia de dejar mercancía de dicho personaje.

