Niño organiza fiesta de cumpleaños de Dragon Ball para su papá y el tierno video se vuelve viral

Para muchas personas, celebrar su cumpleaños es muy importante. Ya sea dando una gran fiesta o teniendo una pequeña reunión en casa, ese día es ideal estar con las personas que queremos, tal y como le ocurrió a un señor, quien recibió una conmovedora sorpresa por parte de su familia.

Sorprenden a hombre en su cumpleaños #33 con fiesta de Dragon Ball

Aunque se desconoce a quién pertenece el video, la cuenta de X de @lizzye publicó un video, que no dura más de 30 segundos, en el que se muestra a un señor llegando a casa, después de su jornada laboral.

Lo que parecía ser otro día normal se convirtió en un momento muy importante, ya que estaban celebrando su cumpleaños 33, por ello su hijo se ocultó para darle una gran sorpresa: una comida en casa con la pared decorada con un globo de Goku de dragon Ball, ademá de un letrero con la frase “feliz cumpleaños”.

En pocos días, el video se volvió viral tras capturar un momento entrañable de esta familia, donde la sorpresa no radica en lo ostentoso, sino en lo genuino del momento, ya que tanto su pareja como su hijo esperaban con ansías que llegara el señor para ponerle ‘Las mañanitas’ interpretadas por Pedro Infante.

Acompañado por el mensaje “A veces el que menos tiene, es el que más da”, el clip ha resonado profundamente entre los usuarios de las redes sociales, consiguiendo miles de likes y cientos de emotivos comentarios.

“Hermosos valores tiene este pequeño”, “La gente no sabe que esos son los mejores momentos de la vida”, “El momento en el que el cumpleañero se apoya de la puerta porque tenía el nudo en la garganta” y “Este tipo lo tiene todo”, fueron algunos de los textos.

El niño se escondió para que pudieran captar la cara de sorpresa de su padre Imagen X @lizzye82

Organiza fiesta de Dragon Ball a su pareja; le regala su momento de ‘medias de abejita’

Gracias a la película ‘Yo antes de ti’ tenemos los momentos ‘medias de abejita’, que es cuando alguien recibe un regalo que siempre quiso, desde algo sencillo como un peluche, una muñeca o alguna experiencia, como lo hico la creadora de contenido Roxana Villarreal al organizar una fiesta a su esposo.

En noviembre de 2023, Roxana compartió un video en su cuenta de TikTok en el que muestra una habitación con globos e imágenes de Dragon Ball, revelando que su pareja siempre quiso tener una fiesta temática de Goku.

“Cuando le das sus ‘medias de abejita’ a tu esposo y le haces su fiesta de Goku que tanto quería”, escribió en el clip.



El señor, que estaba cumpliendo 34 años, se llevó una grata sorpresa, ya que todos los regalos estaban forrados de naranja, además de recibir ropa y artículos del famoso anime.

