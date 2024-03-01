Exprofesora paga la carrera a todos los estudiantes de la Universidad donde daba clases: esta es la increíble razón

Video Estudiantes estallan en alegría al descubrir que su matrícula universitaria será gratuita

La exprofesora universitaria Ruth Gottesman se convirtió en una noticia viral, luego de que donara una suma multimillonaria para benefciar a los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Albert Einstein, ubicada en Bronx, Nueva York, Estados Unidos.

¿Cuánto donó la exprofesora y para qué?

La suma que 'invirtió' en educación la maestra Gottesman fue de mil millones de dólares, para pagar las matrículas de todos los estudiantes actuales de Medicina de la ya mencionada Universidad, que se encuentra en uno de los barrios más pobres de Nueva York, de por vida.

El precio de las matrículas estudiantiles ascendía a los 59 mil dólares al año, por lo que Ruth ha marcado a toda esta generación de nuevos médicos en proceso.

Esta cantidad de dinero es históricamente la mayor donación del país a una Facultad de Medicina.

¿Cómo dio a conocer la exprofesora la noticia y cómo reaccionaron los estudiantes al saberlo?

Los alumnos fueron convocados al auditorio, donde la profesora Gottesman anunció que a partir de agosto de este año, la Universidad sería gratuita para todos los estudiantes de Medicina.

Los alumnos que se encontraban presentes gritaron, sonrieron y aplaudieron al unísono, algunos se levantaron y otros incluso brincaron de su asiento para festejar y lloraron de alegría.

Exprofesora paga la escuela a todos los estudiantes

¿Por qué la exprofesora donó tanto dinero a la Universidad para los estudiantes?

La exprofesora de 93 años de edad y viuda del financiero neoyorkino David Gottesman donó un tercio de su fortuna familiar a la institución a la que lleva vinculada más de 50 años.

"Cuando fui a la Universidad, lo que quería era trabajar con las personas desfavorecidas", respondió Ruth al preguntarle el motivo de su donación.



La revista Forbes señaló que la fortuna de la profesora Gottesman era de 3 mil millones de dólares antes de esta transacción, pero también asegura que ya había donado 500 millones de dólares a la caridad.

Este increíble gesto convirtió a la Universidad de Medicina Albert Einstein en la segunda facultad de medicina de esa ciudad con matrícula gratuita, después de la Universidad de Nueva York.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante la noticia de la donación de Ruth Gottesman que se hizo viral?

Los usuarios de TikTok quedaron impresionados ante la increíble donación de la multimillonaria, la cual también aplaudieron en redes sociales.

"Que nunca se olvide su nombre: Ruth Gottesman", "El dinero en manos de la gente correcta puede cambiar muchas vidas", "¿Cómo tiene tanto dinero?", "Bravo por apoyar a la gente", "Con eso paga todas las escuelas de México jajaja", "Son sólo 27 estudiantes", "Hermoso", "Eso nunca pasaría en Latinoamérica", "Ella se moría y ¿qué iba a pasar con el dinero? hizo bien, la amo", "Hasta yo me emocioné", "Ella sí apoyó, no como otros billonarios como Elon Musk", "Existe gente que podría hacerlo y sólo ella lo hizo, qué buena acción", escribieron algunos.

La noticia se hizo viral y fue retomada por varios medios de comunicación en el mundo.