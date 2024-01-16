Mujer de 28 años confiesa que nunca ha tenido novio: internautas hacen inesperadas confesiones

Mujer confesó en TikTok que a sus 28 años nunca ha tenido un novio y la reacción de los internautas resultó inesperada.

Tiktoker revela que nunca ha tenido novio: tiene 28 años

La tiktoker Jessica Cardenas, quien ha ganado millones de me gusta con su contenido de lifestyle, publicó, luego de muchas dudas, el video que describió como el más personal, volviéndose viral en la famosa plataforma.

Tras mucho meditarlo y aún con miedo a las reacciones, la originaria de Guadalajara terminó por compartir en su cuenta oficial de TikTok que a sus 28 años nunca ha tenido un novio.

"Tengo 28 años y nunca he tenido novio", comenzó.



Jess, como se hace llamar la influencer en sus redes sociales, destacó que la principal motivación para hacer público algo tan íntimo fue respaldar y hacer sentir acompañadas a las muchas personas que pudieran estar en la misma situación.

La joven mencionó una larga lista de los pensamientos que a muchas mujeres pueden rondar sobre las supuestas razones detrás de una soltería; sin embargo, resaltó que ninguna debería ser considerada como valida.

"Quizás es que he hecho algo mal, quizás no soy lo suficientemente bonita, simpática; quizás debería cambiar algo de mi personalidad, quizás soy muy sangrona; de pronto no debería mostrarme tanto en redes sociales, eso le pueda dar miedo a los hombres, el mostrarme tan exitosa les puede dar miedo también; debería arreglarme de otra manera. Debería reírme de las bromas que no me dan risa; le debería aceptar otra cita, aunque no me haya gustado, porque quizás puede pasar el tiempo y mágicamente me va a gustar. Me tengo que forzar. Igual tengo algo de malo y ahuyento a los hombres. La respuesta es no, no y no", enfatizó.

Joven de 28 años dice por qué nunca ha tenido novio

La mujer quiso transmitir a las personas que pasan por una situación similar que ninguno de los pensamientos antes mencionados debe atormentarlas, pues la pareja llegará cuando tenga que ser y aceptará la personalidad de cada uno.

"Si a ti te está pasando algo como esto, no pierdas la esperanza, no pasa nada, somos miles de personas y aunque pueda ser complicado es mejor esperar y encontrar a alguien que valga la pena porque lo que sí tengo claro es que, es mejor estar sola que mal acompañada", afirmó.



Jess compartió con las interesadas que tiene los pies bien plantados en la tierra sobre las expectativas que tiene en un prospecto de pareja.

"He aprendido a que no debo de idealizar porque sé que no existe el hombre perfecto, así como no existe la mujer perfecta y también si yo quiero a alguien con ciertas características, con ciertas cualidades, virtudes, pues pensar yo qué tengo para ofrecer. Mi mensaje es: no pasa nada, no te compares, ya llegará. Igual sí soy la única, no creo", dijo.



Aclaró además que, aunque no haya tenido un novio como tal, sí ha tenido experiencias con sus “casi algo”, que la han hecho vivir también rupturas de corazón, aunque, dijo, en menor magnitud.

"Está bien experimentar, tener una relación y aunque no funciones pues aprendes. El que no haya tenido un novio, no significa que no tenga pretendientes, que no haya salido y que he tenido mis casi algo, mis experiencias, tengo mis aprendizajes, mis rupturas de corazón a un nivel más chiquito, no sé, a lo mejor más grande, porque te queda como esto de qué hubiera sido si", finalizó.



La tiktoker se adelantó a las reacciones de los internautas y pidió, especialmente a los hombres, ser amablesen sus comentarios pues en ese perfil eran sensibles; sin embargo, para sorpresa de muchos, fue la mayoría, incluso mayores de 30 años, los que se sintieron identificadas, pues confesaron tampoco haber tenido novio, algunas por decisión y otras involuntariamente.