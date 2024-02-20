Premio Lo Nuestro

Argentinos se burlan del fútbol en México, aseguran que no "tiene historia" en el mundial y las redes estallan

Participantes de un importante podcast deportivo se ganaron el odio de los mexicanos al hablar mal del fútbol en su país y de los jugadores.

Por:Lili Diaz
Video ¿A qué huelen los mexicanos? Los extranjeros dieron su honesta opinión y causaron polémica

En el último año algunas de las declaraciones que se hacen en los programas de podcast han demostrado que pueden meter en problemas a sus participantes y hacerles ganar una enorme cantidad de hate, y eso fue lo que pasó cuando argentinos arremetieron contra el fútbol en México.

En video, argentinos critican al fútbol mexicano y a sus jugadores en el podcast 'Var de Copas'

Todo ocurrió dentro del podcast 'Var de Copas' donde aficionados a este deporte hablan sobre diversos temas y dan a conocer las más recientes noticias. Fue a inicios de enero cuando todo ellos entraron al ojo del huracán, pues en uno de sus episodios decidieron analizar por qué el fútbol mexicano es un "fracaso" hoy en día.

Uno de los conductores comenzó externando que no entendía cómo México, país que está presente en los mundiales, nunca ha tenido un logro significativo y en tono burlón comentó que algunos de sus jugadores provienen de un "mismo árbol genealógico", poniendo como ejemplo Chaco Giménez.

"Yo no entiendo como los mexicanos con tantos millones de personas que son se meten hasta unos Octavos de Final. No tienen historia. Que tengan que recurrir al Chaco Giménez, a los nietos, a los bisnietos del Chaco, a todo el árbol genealógico del Chaco. Si los quieren nacionalizar, nacionalícenlos. Porque a nosotros no nos interesa, somos 40 o 50 millones y tenemos tres copas del mundo. Uruguay dos copas del Mundo".


Añadió que en su punto de vista "algo mal están haciendo los mexicanos" porque el fútbol mexicano va en declive. Inmediatamente, los demás concordaron con sus palabras y sugirieron que el deporte debía tener una renovación de cero.

@vardecopas

Por más que lo analizamos entendemos el fracaso del fútbol mexicano, ¿para vos en qué falla? #argentina #mexico #vardecopas #osvaldo #vardecopasplayero #verano2024 #tiktokdeportes

♬ sonido original - VAR de Copas
"No salió nunca más un Hugo Sánchez, un Rafa Márquez, un Andrés Guardado" refiriéndose a que ya no hay estrellas del balonpié mexicano.

La controversia generó que los mexicanos respondieran con olas de críticas

Dichas opiniones se hicieron virales rápidamente en TikTok con más de medio millón de vistas y los internautas mexicanos no tardaron en al burlarse de Argentina, pero haciendo énfasis en que México tiene una mejor economía.

"Ustedes tienes mejores jugadores, nosotros una mejor economía", "¿Y que tal la economía en Argentina? al menos se que estamos mejor que ustedes en Argentina", Ok, pero nosotros sí tenemos dinero", "En México si se trabaja., no es prioridad el fútbol, es prioridad la economía. A ver cuando son sede de una copa del mundo nosotros vamos por el tercer mundial. Saludos. Con todo el respeto y el amor" o "Pero México tiene una economía mil veces mejor que la de Argentina, eso es digno de presumir no las copas" resultaron ser algunos.


Otros respondieron centrándose en el tema del fútbol asegurando que Argentina ha ganado mundiales porque "se los han regalado" y además, que México no avanza en el deporte debido a temas de corrupción.

"Todo se resume a corrupción deportiva", "Pero de sus 3 campeonatos los 3 fueron con ayuda", "La última copa del mundo se las regalaron", "Desgraciadamente la corrupción en la FEMEXFUT no permite asensos y descensos para evitar que los equipos punteros baje a segunda división", "No se vale hablar si te regalaron la última copa" o "El real problema de México es la corrupción en todo el sistema de inferiores, hay demasiado talento que no se valora", es la manera en que respondieron.
@vardecopas

¿Hace falta mirar la liga mexicana para saber que es un desastre? #futbolmexicano #futbolargentino #vardecopas #tiktokdeportes

♬ sonido original - VAR de Copas


Por último, el pasado 18 de febrero los integrantes de 'Var de Copas' volvieron a criticar a la liga mexicana de fútbol y los internautas hicieron comentarios similares al del anterior material.

Premio Lo NuestroPolémicaTikTokViral

