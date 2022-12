Mujer es “asaltada” por perrito callejero: le robó su zapato mientras caminaba en la calle

El caso de la usuaria identificada como María Guadalupe Chávez Magaña (@mariagpechavezmagana) divirtió particularmente a los internautas porque un perrito callejero le robó su zapato mientras caminaba tranquilamente en las calles de México.

Perro le “roba” su zapato a una mujer que caminaba en la calle: así sucedió

A través de un video publicado el 27 de noviembre de 2022 bajo el título ‘México surrealista’, María Guadalupe denunció a un perro callejero, el cual le había “robado” su zapato. Dicha grabación consiguió más de un millón de reproducciones, así que la chica decidió contar a sus seguidores cómo sucedió el curioso incidente.

Resulta que mientras caminaba de camino a su casa, el animal se arrojó a ella con el propósito de jugar con las agujetas de sus tenis; ante la insistencia del can, la mujer intentó ahuyentarlo arrojándole objetos que tenía a la mano, pero ninguno funcionó.

“El perro no le hizo caso al hueso de durazno que le aventé y siguió super insistente con mis agujetas, entonces yo la verdad ya no sabía qué hacer porque no traía comida para distraerlo. Además, [al ser un perro desconocido] no sabía cómo reaccionaría si intentaba jalarlo, irme o algo más. Pensé que me terminaría mordiendo”.

Si bien, la chica admitió que tuvo una oportunidad para huir, cuando el perro se distrajo con un vehículo, temió que si corría el instinto del canino se activara y la atacara con más saña. Para su mala suerte, María Guadalupe se había esguinzado un pie antes del incidente con el animal; por lo que tampoco tenía oportunidad de huir demasiado rápido y lo intentó caminando.

“Justo en ese momento pasó una camioneta y el perro se fue a ladrarle. Pensé que sería mi oportunidad de escapar, pero luego desistí porque al verme corriendo el perro me podría ver, perseguir y morder igualmente. Entonces caminé rápido y el animal me vio, a lo que este se acercó nuevamente a morder mis agujetas”.

Nuevamente, a merced del perro callejero, la mujer notó que el can ya no solo se enfocaba en jugar con sus agujetas, también con el zapato completo. Lo que dio como resultado varias mordidas a su tobillo.

“Para ese punto, el perro ya no quería solo las agujetas, también el zapato entero y lo comenzó a morder. Como aún lo tenía puesto, algunas de sus mordidas atinaron a mi tobillo, así que me puse más nerviosa y entré en pánico”.

La joven llamó a su padre para pedir ayuda, pues estaba a unas cuadras del lugar, pero este se encontraba trabajando y no podía ir. Entonces, María Guadalupe tomó la decisión de ceder su zapato al perro. Esto porque con sus mordidas ya lo había destruido y era una forma de evitar algún ataque más agresivo.

“De repente tuve una idea de cómo me podía deshacer de él, pues ya lo había roto y solo me costó el par 200 pesos mexicanos [lo equivalente a 10 dólares estadounidenses]; era mejor perder mi tenis que perder mi pierna porque me mordiera feo”.

Como el perro ya estaba jaloneando el zapato de la chica, ella misma le ayudó a zafarlo y así el animal se fue feliz con su botín. Para que al final, la chica regresara a su casa con un pie descalzo.