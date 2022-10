Perrita come su platillo favorito antes de morir: el video conmueve hasta las lágrimas

Como lo menciona la usuaria Pao, su mascota padecía de diabetes, por eso no podía comer su fruta favorita a pesar de lo mucho que le encantaba. Dicha enfermedad endocrina sí es posible en perros, no es exclusiva de humanos, y se puede dar por diversas causas como una mala alimentación (pobre en nutrientes y alta en calorías), no respetar los horarios de comida (sobrealimentar), una vida sedentaria, factores hereditarios o sobrepeso.