Pedro Pascal tiene un doble en TikTok: el joven luce igual de guapo que el ‘papi de Internet’

Pedro Pascal es el actor que actualmente cautiva a los internautas de todos el mundo, por lo que su historial de citas es uno de los más buscados en Internet y aunque actualmente parece estar soltero, sus fanáticos han encontrado hasta las íntimas cartas que solía mandarle a una de sus mejores amigas en la preparatoria.

Y es que si bien el actor chileno no se considera guapo, en el mundo digital sus seguidores ya hasta lo apodaron el ‘papi de Internet’. Por eso, cuando una usuaria de TikTok brasileña señaló el gran parecido físico de uno de sus amigos con Pedro Pascal sus videos no tardaron en viralizarse.

Joven brasileño luce igual a Pedro Pascal y causa furor en TikTok

El 13 de marzo de 2023, una joven brasileña identificada como Dudalou compartió un videoclip en el que alternaba imágenes de Pedro Pascal con tomas de su amigo, quien curiosamente también se llama Pedro, copiando los gestos del actor para demostrar que ambos eran idénticos.



El videoclip rápidamente se viralizó consiguiendo más de dos millones de reproducciones y miles de comentarios de fanáticos sorprendidos con el físico del brasileño, pues lo llamaron “la versión joven” del histrión de 47 años de edad.

“Me recuerda mucho al ‘look’ de Pedro Pascal en la serie de ‘Narcos’”, “Guapísimo, es igualito. Aunque claro, en una versión más joven”, “Debería llamarse Pedriño Pascaliño”, “¿Me están diciendo que el multiverso de Pedro Pascal existe?”, "Yo creo que es la versión brasileña de Joel de 'The Last of Us'", “Si no es con Pedro Pascal será con el brasileño entonces”; “Está igualito al chileno”, “Se parece mucho a Pedro Pascal, es como la versión joven de Javier Peña de ‘Narcos’”, “Tan lindo, sí se parece” o “Creo que Pedro Pascal tiene que darnos explicaciones, porque según él no tiene hijos, pero cómo justifican este parecido”.

¿Quién es el joven que causó furor en TikTok por parecerse a Pedro Pascal?

El chico de los videos virales de TikTok se llama Pedro Gedo y es originario de São Paulo, Brasil. De acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, se trata de un joven común que asiste a la escuela, toca la guitarra y en sus ratos libres suele viajar.

Eso sí, además de compartir el mismo nombre de pila con el actor de ‘The Mandalorian’, parece ser que el joven brasileño también tiene un sentido del humor muy parecido, pues tras viralizarse en la plataforma de videos cortos decidió cambiar su biografía con la siguiente leyenda: “Hola, dicen que me parezco a Pedro Pascal” y hasta editó una imagen de broma para presumir una supuesta ‘selfie’ junto a Pedro Pascal.

Curiosamente, la popularidad del actor chileno llegó a un nivel tan alto que sus fanáticos no solo buscan a sus dobles en Internet, incluso quieren saber cosas más personales como lo que pide en Starbucks. Esto porque recientemente se viralizó una fotografía del vaso de café de Pedro Pascal con las especificaciones marcadas para la elaboración de la bebida: un espresso cuádruple helado en una taza venti con hielo extra y seis tragos extra de espresso.

¿Imaginabas que el histrión gozaría de esta gran fama? Cuéntanos en los comentarios.

