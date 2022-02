A sus 80, abuelita cumplió su sueño de ser modelo por un día: pagó las fotos con manzanas

A través de TikTok comenzó a circular la historia de Pedro Ovalle Bernal, un joven apasionado por la fotografía que compartió una linda historia.

El fotógrafo mexicano se encontraba de paseo en la Plaza Nueva Tlaxcala, ubicada en el centro de Saltillo, Coahuila (México), donde la abuelita le pidió que le tomara algunas fotografías a cambio de unas manzanas.

Abuelita se toma fotos a cambio de manzanas

En su cuenta de Facebook, Pedro Ovalle relató que la mujer de 80 años de edad, lleva el nombre de Minerva. Ella se le acercó y le preguntó sobre las fotos que se estaba tomando junto a su novia.

“Me encontré a esa abuelita muy carismática mientras tomaba fotografías y ella me dijo que si cobraba porque tenía muchas ganas de una fotografía. No tenía dinero pero si unas manzanas; eso fue lo de menos y la capturé para siempre, eso no evito que saliera muy chula”, escribió.

Me encontré a esa abuelita muy carismática mientras tomaba fotografías y ella me dijo que si cobraba porque tenía... Posted by Pedro OBfirê on Wednesday, January 26, 2022

La sesión fotográfica de la abuelita

En su perfil de TikTok, el joven fotógrafo compartió un video en el que deja ver que sí le entregó las fotografías a Minerva, incluso fue hasta su casa para dárselas en persona.

Pedro relató que la abuelita vive alejada del centro de Saltillo, donde la encontró la primera vez; vive con su perrito solamente, dado que su marido falleció hace 15 años.

Después de una charla, Minerva recibió sus fotografías y, de acuerdo con las imágenes, en su rostro se refleja emoción al verse retratada.

La historia viral de las fotografías de la abuelita

La publicación de Pedro Ovalle se hizo viral; en tan sólo dos semanas acumuló más de 10 mil corazones y miles de comentarios, tan sólo en Facebook.

“Los abuelitos son tan lindos”; “qué hermosa”; “Vaya que si le gustaban las fotos, se ve preciosa en todas”; “Felicidades, no sabes en qué momento te vuelves luz para las personas”, son sólo algunos de ellos.

“Ella me dijo que cuando era joven le encantaban las fotos y decidí capturarla… nos mostró sus fotografías de cuando era joven, pueden ver como el tiempo pasa y la gente no cambia”.



En TikTok, el joven hizo una invitación a sus seguidores en redes sociales para apoyar a la mujer.