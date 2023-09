Pareja con relación a distancia firma contrato para protegerse ante infidelidad: reglas crean polémica

TikTok se volvió el lugar preferido de los internautas para exponer sus historias de infidelidad , cómo lograron descubrirlas después de años y la manera en que algunas cobraron venganza , pero quienes quieren evitar pasar por esta situación fueron Devon Motley y Geren Gathright.

Pareja crea controversial contrato anti infidelidades al estar en una relación a distancia

En su cuenta de TikTok @devonrainmotley, la joven explicó que si bien ambos se residen en Texas pronto su novio se mudará lejos, por lo cual para evitar un actor de infidelidad acordaron hacer un contrato.

"POV: Tú y tu novio redactan un contrato para que, si algo sale mal, puedan demandarse entre sí", es el texto que acompañó el clip.



En él se estipula que ninguna de las partes puede engañar a la otra y también que ninguno de los dos puede terminar la relación antes de septiembre de 2024.

Dentro del clip se observa con claridad algunos de los puntos a respetar, los cuales van desde resolver las discusiones que tengan, llamarse una vez al día y tener la ubicación siempre activa.

Todos los problemas con la parte contraria DEBEN comunicarse a la parte en cuestión”. "Las discusiones deben resultar en una resolución, una disculpa y una acción final de afecto (la larga distancia requerirá que se envíe algún tipo de obsequio a la casa de cada parte)". "La ubicación siempre debe estar activada". "Cada llamada vista debe ser respondida". "Debemos llamar al menos una vez al día". "Manténgase en contacto continuo durante todo el día". "Hacer trampa, que incluye acostarse con alguien del sexo opuesto, tener contacto sexual, enviar mensajes o llamar al sexo opuesto o insinuaciones sexuales".

El video de tiktok levantó polémica y obtuvo opiniones diversas

Por supuesto lo ocurrido generó una gran polémica en la sección de comentarios, pues los usuarios se dividieron. Mientras algunos aseguraron que ellos harían un contrato en la misma situación para tener seguridad, los demás criticaron a la pareja por su "comportamiento tóxico".

"Increíble. Ojalá hubiera hecho esto”,"El contrato no está mal, pero hay puntos muy tóxicos", “Sube el documento para poder usarlo”,"Chica, voy a necesitar esto", "Comportamiento psicótico", "Si tienes una buena pareja a tu lado no se necesitan estos contratos", "Me piden que firme eso y terminaba la relación ahí mismo", "Gran idea, quiero ese documento", y "Quien quiera engañarte lo va a hacer aunque se tengan vigilados 24/7 solo es cuestión de confianza", fueron algunas reacciones.



A causa de que su material se hiciera viral la tiktoker anunció que vendería dos versiones del contrato: una por 99 centavos de dólar y otra, que se puede editar, por $ 5.99 dólares; sin embargo, se desconoce si realizó una segunda venta.

A causa de la enorme ola de críticas que recibió la pareja Devon Motley puso como privada su cuenta de TikTok, así que el clip ya no está disponible.



¿Tú harías algo así con tu pareja para evitar una infidelidad? Dinos en los comentarios.

