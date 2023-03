Querían llevarse gratis carritos llenos de ropa "etiquetada en ceros” de Wal-Mart: esto ocurrió

Ir de compras puede resultar en una grata experiencia cuando se encuentran alucinantes rebajas, especialmente si se trata de ropa, como ocurrió con la joven que compró un vestido Versace en tan solo 12 dólares (cuando podría valer más de 10 mil).

Sin embargo, hay que ser muy cauteloso en verificar el precio anunciado en las etiquetas antes de acudir a caja, porque una persona podría hacer la travesura de modificarlo (así como pasó con el tiktoker que compró cosas que no estaban en venta en un Wal-Mart únicamente cambiando de lugar las etiquetas con códigos de barras).

Tal parece que esto le pasó a una pareja en una sucursal de Wal-Mart México, la cual se hizo viral porque pretendía comprar dos carritos llenos de mercancía supuestamente anunciada con el precio de cero pesos mexicanos, es decir, prácticamente regalada.

Pareja ve ropa con “precios en cero” en supermercado e intenta llevársela

En una grabación, con más de once millones de reproducciones y compartida por la cuenta de TikTok ‘El gatito informador’, se puede ver la discusión que tuvo una pareja con una cajera de Wal-Mart al notar que tras escanear el código de barras de la mercancía que llevaban sí pretendían cobrarles.

¿La razón? Los clientes argumentaron que en el letrero del anaquel donde tomaron las cosas se anunciaba un precio de cero pesos, a lo que la cajera comentó que esa mercancía sí estaba en rebaja porque eran disfraces de la temporada pasada, pero no eran gratis, sino que tenían un costo de 229 pesos mexicanos, lo equivalente a unos 12 dólares estadounidenses americanos.

Fue entonces que las personas mostraron una serie de fotografías del anaquel tomadas desde distintos ángulos su celular, donde en efecto se puede ver que más de un letrero anuncia tres ceros en el precio, pero la cajera no se dejó llevar por las imágenes y explicó que esos anuncios fácilmente podían ser manipulados por otros clientes. Además recalcó que no se podían llevar mercancía gratis, porque eso era imposible por “lógica”.



Al final, la cajera dijo que debían revisar las cámaras para ver si nadie de la clientela había modificado los letreros de la tienda y pidió ayuda al supervisor del área a fin de que diera seguimiento al caso. Sin embargo, tras esperar un momento, la pareja decidió cancelar el procedimiento y retirarse el supermercado.

“Por eso cada artículo tiene una etiqueta diferente, hubiera ido a un verificador de precios a quitarse la duda”, “Por eso el código de barras es el que cuenta, si no cualquiera podría modificar a su antojo los precios, como dice la señorita”, “Me sorprendió la forma de actuar de la cajera, tranquila y explicando en todo momento a los clientes con lógica sus argumentos”, “Lo que me enoja es que no verificaron antes y ahora un empleado va a perder su tiempo reacomodando dos carritos llenos de mercancía”, “¿Acaso esto es a lo que Darwin llama selección natural? Como dice la cajera, es ilógico que en un supermercado te den algo gratis y si lo hacen hay términos y condiciones en los artículos”. Son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video viral.

¿Los clientes pueden exigir que se respete el precio anunciado en el anaquel?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), una persona está en su derecho de reclamar si el precio de un producto no coincide con la cantidad señalada en el anaquel, pero esto solo es posible siempre y cuando el precio de exhibición contenga el nombre del artículo. Justamente para evitar que los clientes cambien de lugar los códigos de barras de las etiquetas o los carteles a su conveniencia.

En el caso de la pareja del video viral, si quisieran demandar a la sucursal de Wal-Mart por no respetar los precios que anuncian, no podrían hacerlo, pues en sus fotografías no aparece el nombre o la descripción de la mercancía que supuestamente estaba en cero pesos.

