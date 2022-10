¿Por qué las modelos no sonríen en los anuncios de marcas de lujo? Experto lo revela en TikTok

El marketing no solo esconde significados en los logos de las empresas, también en los anuncios publicitarios, y por eso el tiktoker Frank Moreno se ha encargado de explicar a sus seguidores todo lo que hay detrás de su área de conocimiento.

Uno de sus videos más populares, con casi 7 millones de reproducciones, es una colaboración con el experto en marcas de lujo Cesar Val. Ahí ambos revelan porque famosas modelos como Gigi Hadid, Kendall Jenner, Cara Delevinge o Hailey Bieber no suelen sonreír en ciertos anuncios.

Experto en marketing explica por qué las modelos no sonríen en ciertos anuncios

Para tener un poco de contexto sobre quién es Cesar Val, hay que adentrarnos en su currículum laboral; durante 20 años fungió como director de marcas de lujo como Valentino, Prada o Carolina Herrera. Posteriormente, fundó su propia empresa, ACT Global, en Dubai, a través de la cual ayuda a ejecutivos a incrementar el valor de sus marcas, así como incentivar la expansión de los negocios a territorios como Europa y Medio Oriente.

Por esta razón sabe que en los anuncios de marcas de lujo las modelos no aparecen sonriendo, porque eso disminuye el deseo por el producto. En sus palabras: “cada centímetro de sonrisa baja un 3 por ciento el precio”.

¿La razón? Las marcas de lujo no buscan vender, sino seducir; eso se logra proyectando distancia y aspiracionalidad en sus anuncios, de ahí que las modelos no sonríen ni ven directamente a la cámara (algunas hasta usan lentes de sol para verse más inalcanzables). En contraste, Cesar Val pone como ejemplo marcas para consumo masivo en las que sus modelos aparecen sonriendo para lucir más amigables en el día a día.

De ahí que sus anuncios se diferencian tanto, porque las marcas de lujo solo se consumen para momentos “extraordinarios”.

@frankmoreno_ En el marketing de lujo no hay sonrisas💎🫢 César Val, director de marcas como Valentino, Prada y CH nos explica porqué… ♬ Luxury fashion (no vocals) - TimTaj



Tras ver el video viral, algunos mercadólogos confirmaron la información, mientras que otras personas sorprendidas por el dato hicieron divertidas bromas al respecto:

“Entonces no soy amargada, soy de lujo”, “Ya tengo un pretexto para no sonreír” , “Hoy descubrí que soy seductor, no antipático”, “No sabía que tengo una esposa de lujo”, “Así son las marcas de lujo, cuando escuchas el precio se te borra la sonrisa”, “Lección de vida: si quieres ser de lujo, seductor, extraordinario, etéreo e inalcanzable entonces nunca sonrías”, “Aquí una paradoja: si quiero hacer publicidad para un consultorio dental y quiero expresar lujo, ¿cómo mostrará los dientes la modelo sin sonreír?”, “Entonces no es que no sea fotogénico, es que soy un lujo para la cámara” o “Le puse el filtro de sonrisa a la publicidad de lujo y también me dieron ganas de comprar, tengo gustos humildes”.

¿Tú ya conocías este peculiar dato sobre las modelos en los anuncios para marcas de lujo? Cuéntanos tu opinión sobre el tema.