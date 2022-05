Una rata entró a un salón de clases e impidió el examen: las reacciones son demasiado buenas

Las ratas son de los animales menos queridos debido a la historia que tienen con los humanos sobre la transmisión de algunas enfermedades y, en muchas ocasiones, se les asocia con la suciedad.

Aunque algunos las han adoptado como mascotas la población de estos mamíferos que viven en las calles es tanta, que pueden llegar a presentarse hasta en los lugares menos inesperados, como por ejemplo un salón de clases.

El video de TikTok mostró a la rata paseando en el aula

A finales del mes de abril pasado, se hizo viral un video originario de Argentina que muestra a una rata entrar a un salón de clases y hacer que todo el mundo se resguardara a las mesas para no tener contacto con ella.

Uno de los alumnos captó el irreal momento con su celular y lo publicó en TikTok. La escena revela cómo el roedor se sube a una silla y, posteriormente a una mochila, lo cual hizo que todos huyeran de donde estaba el animal.

Los gritos de los que estaban en el lugar no faltaron por la sorpresa que se llevaron. El video se viralizó dado que este incidente provocó que la clase se cancelara para la suerte de todos.



Lo increíble de la historia es que como lo dice el título "Vino Ratatuille y nos salvó de la prueba", la interrupción de la rata en el aula de aprendizaje hizo que se cancelara un exámen que tenían programado.

Esto causó en parte alivió entre los jóvenes; no obstante no les duró mucho, pues ahora el problema era sacar al animalito de allí y que no se escabullera entre sus pertenencias.

Rápidamente se hizo viral

El material acumuló casi tres millones de vistas y más de 390 mil me gusta, además fue replicado en noticieros argentinos.

Aun cuando el dueño del video @santi_ramiss comentó que subiría la segunda parte para explicar qué había pasado después, esto no ha sucedido y los curiosos de la red social aún continúan preguntado por la continuación la cual sigue ausente en el perfil.

Dicho video generó alrededor de 2 mil comentarios divertidos entre los internautas quienes no podían dejar de ver lo que había pasado, ya que parecía improbable y de no haber sido captado por la cámara, quizá nadie lo hubiera creído.

"El pibe que faltó ese día:che y que paso ayer que no vine?", "Nada más porque lo estoy viendo con mis ojos, sino les juro no les creo", "¿Qué se siente tener la suerte que muchos de nosotros no tenemos?, "Jaja no puede ser, esto es de las cosa más locas que he visto" o "Que suerte tienen" son algunos de ellos.



Muchos vieron al animalito como un salvador por impedir el exámen con su presencia y la llamaron "héroe sin capa", otros usuarios expresaron su envidia porque querían que les pasara algo igual para evitar sus pruebas en el colegio.

"Háganle un monumento, es una heroína esa rata", "Ojalá esto me pase mañana, no quiero hacer mi exámen", "Ratatuille nuestro salvador", "Quiero que esa rata venga a mi escuela" o "Esa rata debería ser eterna", son otras posturas de los tiktokers.