El más original: le pidió matrimonio al estilo de Spider-Man fuera del Palacio de Bellas Artes

Las propuestas de matrimonio en lugares públicos suelen hacerse virales, más cuando son tan originales como las de este joven.

Fue el 16 de junio del 2022 que 'Spider-Man'y sus amigos hicieron de las suyas, justo enfrente del emblemático Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, todo para dar una creativa pedida de mano.

Hombre le pide matrimonio vestido de Spider-Man

Un video ha circulado en la plataforma de TikTok, en donde se muestra el momento exacto en que un chico disfrazado del arácnido favorito declara su amor a su amada, y pide compartir el resto de su vida con ella.

Éste fue subido por la usuaria 'lisset_rt', quien cuenta con 2387 seguidores y cerca de 187.8K de me gusta.

El viral clip tiene alrededor de 176.7 K de reacciones y 1821 comentarios.

Podemos apreciar una leyenda que reza, "Le pide matrimonio de manera muy especial", y de fondo cerca de nueve hombres diferentes vestidos de Spider-Man sosteniendo una lona.



Como segunda toma nos encontramos con la novia y una acompañante, ambas son grabadas por un camarógrafo y entrevistadas por otro 'spidey', quien las guía al sitio en que se encuentra dicha sorpresa.

Unos segundos después comienza una cuenta regresiva a la voz de uno de ellos y, al finalizar la lona cae al piso, justo en ese momento aparece el protagonista del día, hincado con un gran ramo de girasoles.

Conjuntamente, al fondo una segunda lona aparece con la interrogante: "¿Te quieres casar conmigo?".



El chico revela su identidad quitándose la máscara y se acerca su novia para, posteriormente, hincharse de nuevo, en esta ocasión lo hace con un anillo a la vista.

Mientras la mujer asiente múltiples veces con la cabeza, señal de que si desea comprometerse y ambos se funden en un abrazo.

El video finaliza con un tierno beso que el mismo público pidió.

La usuaria de TikTok grabó por accidente

'Liss R't' relató en otra publicación que comenzó a grabar a los chicos sin saber lo que pasaría, debido a que es una fan más del personaje y pensó que se trataba de un show especial.

Gracias a ese segundo clip se logró saber la identidad de la famosa pareja, pues los internautas se dieron a la tarea de etiquetarlos.

Y, pese a que no son activos en la plataforma, sabemos que sus nombres son Emmanuel y Camila.

La novia agradeció a la mujer por capturar el momento:

"Esa soy yo, ¡qué linda!, gracias por grabarlo", comentó.

Las reacciones de los usuarios

Como era de esperarse las reacciones fueron múltiples, estaban quienes felicitaban a la pareja:

"Hay qué bonito, felicidades", "¡Qué el amor perdure!", "Un amor arácnido", "¡Felicidades lograron el sueño de muchos", "Amor infinito, inviten a la boda", declararon los usuarios.



Quienes desean vivir un momento así.

"Cosas que no pasan en mi multiverso", "siempre espectadora, nunca protagonista", "también quiero vivir ese sueño, Sr. Dead Pool", "Si no me van a pedir matrimonio así, entonces no quiero nada", "Dios también soy tu hija, el verdadero sueño", comentaron usuarios.



Y los que cuestionaban la peculiar pedida de mano:

"¿Pero a la chica le gusta al menos el personaje?", "Ojalá y a ella le agrade el personaje", "De mínimo que sea fan de Spider-man y no solo sea cosa del chico", externaron usuarios de TikTok

No en todos los universos triunfa el amor

Ante el pasado estreno de 'Spiderman: No way home', en diciembre del 2021, un joven usó la misma técnica de disfrazarse, pero esto no dio resultados positivos.

Invitó a su mejor amiga al cine y un colega llevó una cartulina con el mensaje "¿Quieres ser mi novia?".

Y, a pesar de que el chico hizo miles de maromas y toda clase de trucos, ella exclamó muchas veces la vergüenza que sentía y después de ello se retiró del lugar.