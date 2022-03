¿Qué tan despistado eres? Tío se hizo viral por llevar a su sobrino a clases un sábado

Moises Audeves, un joven de ciudad Obregón, Sonora, compartió un video en el que cuenta que su sobrino se quedó a dormir con él y que al día siguiente lo despertó para llevarlo a la escuela, olvidando que era fin de semana.

“Se quedó a dormir conmigo y pues no me acordaba que era sábado y según yo él va a la escuela todos los días. Me levanté, lo desperté, le dije ‘oye Abraham sabes qué, te voy a llevar a la escuela’ Esta chiquito no sabe ni qué onda y se cambió y todo, dijo al inicio del clip.



Luego de arreglarlo, como un "adulto responsable" llevó al pequeño a sus clases, pero al notar que los otros alumnos o papás no llegaban, empezó a tacharlos de irresponsables.

“Le fui a comprar un cubrebocas y ya. Fuimos a la escuela y duramos como una hora ahí sentados afuera. No llegaba nadie y yo pensaba ‘ah qué gente tan irresponsable que no viene a la escuela’”, contó Moises.



Después de esperar una hora para que abrieran la institución, un niño se acercó para saludar a su sobrino, mismo que le dijo que ese día no había clases.

“No sé cómo pasa un amiguito de él y dice ‘Qué onda, Abraham ¿Qué haces aquí cambiado?’ ‘Mi tío Pinkyi me trajo a la escuela’ dice, ‘Pero si es sábado, no hay clases’”, continuó entre risas el joven mexicano.



Abraham, ante la confusión de su tío, se fue enojado y diciéndole de cosas.

Usuarios reaccionan con divertidos comentarios

La publicación que se ha hecho viral en redes sociales; ya cuenta con más de un millón de me gusta y miles de reproducciones, ha desatado una infinidad de burlas de internautas.

“Dime que eres distraído sin decirme que eres distraído”, “El mejor tío”, “JAJAJA, pobre Abraham”, “Generación Z siendo padres”, “El Abraham, amá ya no me dejes con mi tío”.