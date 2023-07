Papá organiza fiesta de cumpleaños a su hijo pero la mamá no lo deja ir: video causa polémica

Dicen que hay parejas que curiosamente viven mejor separadas, pero cuando hay hijos involucrados, la situación puede volverse aún más complicada.

Eso es precisamente lo que experimentó Víctor Manuel Alonso Ramos, un hombre que pasó por un día difícil al intentar celebrar el cumpleaños de uno de sus pequeños y cuyo video causó gran polémica en Facebook tras hacerse viral.

Hombre denuncia que su ex pareja no lo deja ver a sus hijos

A través de Facebook, con la ayuda de sus amigos, Víctor transmitió en vivo la fiesta de cumpleaños que había preparado con tanto amor para su hijo.

El lugar estaba decorada con globos y serpentinas, había refrescos y un delicioso pastel, todo listo para recibir al festejado y sus invitados, pero lamentablemente, las cosas no salieron como esperaba, pues la madre de los niños no les dio permiso de asistir a la fiesta, lo que transformó un día que debía ser de alegría en uno de tristeza para Víctor, quien en medio de la transmisión en vivo expresó su frustración y dolor por no poder compartir este momento especial con su hijo.

"No me permitieron traer a mi hijo para su cumpleaños. Todo esto era para mi hijo, pero no vino, así que voy a regalarlo", dijo Víctor mientras repartía el pastel y la comida a los niños presentes.



Incluso los pequeños le preguntaron si el cumpleañero era un niño de su misma escuela, a lo que Víctor respondió con tristeza: "Es para Abdiel, se hizo una pequeña fiestecita pero él no vino".

En el vide se puede ver al hombre intentando contener las lágrimas y comentando que le parecía injusto que como padre organizara una fiesta con tanto amor y dedicación, y no se le permitiera compartir ese momento con su propio hijo.

"No se me hace justo que uno como padre organice una fiesta para sus hijos y que no te lo presten para festejar. No es justo que uno esté al pendiente de él y, cuando quieres pasar tiempo con él, no te lo permitan", expresó el joven.



En el video también se escucha cómo la persona que grababa trató de animarlo y ofrecerle palabras de aliento: "No te agüites, carnal. No te agüites, así son las cosas", le dijo, intentando consolarlo, mientras Víctor concluyó el video dirigiéndose a su hijo, en caso de que llegara a verlo algún día:

"Hijo, si ves este video, quiero que sepas que todo lo estoy haciendo por ti". Sus palabras desgarradoras resonaron en el corazón de muchos, generando una oleada de apoyo en las redes sociales.

Los comentarios de aliento no se hicieron esperar, pues aunque algunos usuarios se preguntaron cuáles eran los verdaderos motivos de por qué su expareja no le permitía ver a sus hijos, la mayoría consolaron al joven y le dieron a entender que en el futuro podría convivir con sus pequeños.

"Ánimo, así estamos varios, no nos queda de otra", "Los niños no tienen la culpa de las malas decisiones de los padres, pero los hijos crecen y se dan cuenta de todo. Ánimo, estamos aquí para acompañarte" y "Es triste que la señora piense que le hace daño al señor, cuando en realidad se lo está haciendo a su hijo", fueron solo algunos de los mensajes de solidaridad que recibió en Facebook.