Papá mexicano en EUA regaña a su hijo porque no quiere hablar español en su casa: "¿'Good' qué?"

Los niños son capaces de aprender dos idiomas o más en su infancia, y aunque sus padres los encaminen a ser bilingües algunos simplemente no están interesandos, como pasó con el siguiente mexicano que se molestó con su hijo porque se niega a aprender español.

Padre mexicano regaña a hijo por no querer hablar español: video causa opiniones divididas en TikTok

Se trata del usuario de TikTok @plumacoria, quien se mudó a Estados Unidos años atrás para buscar una mejor vida y ahora, se enfoca en cuidar a su familia. Con más de 37 mil seguidores en la plataforma él se ha dedicado a mostrar su vida allí y lo orgulloso que está de sus raíces.

También ha compartido que tiene un hijo de entre 8 y 12 años de edad, el cual habla perfectamente inglés y entiende el español, pero a pesar de sus esfuerzos, no quiere comunicarse en este segundo idioma.

Esto hizo que el tiktoker se molestara y tuviera una conversación seria con él para hacerle entender lo importante que es el español en la cultura mexicana y grabó cómo lo "regañó".

En el material se ve cómo el niño se encontraba jugando videojuegos y después, su padre le hizo una serie de preguntas en español a las cuales el menor contestó siempre en inglés, cosa que no le pareció.

"Háblame en español, ya te he dicho muchas veces que tienes que hablarme en español y no haces caso, ya de aquí en adelante aquí en la casa no quiero que hables en inglés, puro español vas a hablar".



Ante esta nueva regla preguntó por qué tenía que hacerlo y @plumacoria se limitó a decir que porque ambos eran mexicanos, pero al escuchar esto respondió: "Tú eres mexicano, yo nací aquí, soy ciudadano americano".



El creador de contenido remarcó varias veces más que tenía que aprender y hablar español para salir adelante, pues era de los pocos miembros de su familia que no sabía comunicarse en el idioma.

Para demostrar que no estaba bromeando, el padre aseguró que si su hijo no comenzaba a hablar español le quitaría sus videojuegos, lo cual lo dejó sin palabras.

Internet sugiere que el menor aprenda español "a la mala"

El material obtuvo 6 millones de vistas y los internautas felicitaron al papá por hacer que su hijo aprenda, pues a final de cuentas también es mexicano, aunque no quiera aceptarlo abiertamente.

Otros sugirieron que aplicara algunos métodos para que en poco tiempo el niño sea un "experto" y pueda comunicarse.

"Llévalo a México un par de meses y se le quita esa actitud","Quítale el videojuego y verás como habla en tiempo récord", "Mi hijo estaba igual y lo empezamos a ignorar hasta que nos hablaba en español en la casa", "Con dos nalgadas hasta chino va a hablar", "Dile que es indocumentado y que tiene que aprender por si las dudas, te juro agarra un libro para aprender" o "Un revés bien conectado y se vuelve bilingüe en un segundo", es lo que expresaron.



Una joven acusó al hombre de no saber inglés y le sugirieron que aprendiera, pero él contestó de manera fluida a la crítica dando una "cachetada de guante blanco".

"Puedo hablar y escribir en inglés, pero ese no es el punto, el punto es que el niño tiene que aprender inglés porque si es bilingüe va a tener un mejor futuro".



Por último, añadió que su deseo es que su hijo sepa español, para que en un futuro cuando sea padre, inculque lo mismo y ponga en alto el orgullo mexicano.

