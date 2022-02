De sufrir bullying a triunfar en las pasarelas, conoce a la supermodelo Nyakim Gatwech

Nyakim Gatwech nació en Etiopía un 27 de enero de 1993 y, desde muy pequeña, supo que su color de piel era diferente, pues fue víctima de bullying.

¿Ahora? Es una de las mujeres que predica el mensaje de aceptación, y está triunfando en las pasarelas de las marcas más importantes.

Además de destacar por su lucha contra la discriminación y el racismo, también lo hace en las pasarelas en donde su color de piel, característico por la alta producción de melanina, la hace resaltar de entre las demás.

Nyakim Gatwech: 'Queen of Dark'

Sus padres vivían en Maiwut y se vieron obligados a emigrar a Gambela debido a la Guerra Civil de Sudán del Sur.

Vivió su vida en un campo de refugiados hasta que a los 14 años se mudó a Minnesota, Estados Unidos, con su familia.

A pesar de que ella no es originaria de Sudán del Sur, se asume como una sudanesa, aseguró la BBC News (2018)

Su infancia fue difícil, según compartió a la CBS Minessota en 2017, ya que al mudarse a EEUU pensó en que sería más aceptada y se sorprendió al ver que era molestada por las mujeres afroamericanas.

"Estaba bien con mi autoestima y comencé a ser derribada por la sociedad, y comencé a mirarme a mí misma ¿Me mezclo con lo que la sociedad considera hermoso?", dijo.

Así fueron sus comienzos

Su carrera como modelo inició durante su último año en Saint Cloud Tech High School, cuando le pidieron que modelará en un desfile llamado Africa Night de la Universidad.

“Hicimos una sesión de fotos llamada 'Different Melanin'. El fotógrafo hizo una sesión con todos los diferentes tonos de negro, desde muy pálido hasta muy oscuro, que resultó ser yo. Cuando comencé a modelar, hice muchas sesiones de fotos en las que el fotógrafo realzaba mi cutis y lo editaban más claro de lo que realmente es”, recordó.



En su cuenta de Instagram sus más de 900 mil seguidores la han llamado 'La Reina de la Oscuridad', sobrenombre que aseguró es de su agrado.

"Me preguntaron el otro día: '¿Cómo te sientes acerca de ser apodada la 'Reina de la Oscuridad'?' Mi respuesta: 'De hecho, me gusta el nombre. No hay nada de malo en la oscuridad y agregar 'Reina' es simplemente cereza en la parte superior. La negrura y la oscuridad SOLO no deberían reservarse para la tristeza/muerte u otros males... es algo para ser celebrado y exaltado en todas sus formas! Así que soy la 'Reina de la Oscuridad' que trae luz y amor a quienes me rodean'.", escribió en 2017 en sus redes sociales.



En 2018 compartió una anécdota a través de su cuenta de Instagram sobre una conversación que sostuvo con un conductor, quien le preguntó si había pensado en blanquear su piel.

“Mi conductor de Uber me preguntó el otro día: 'No se lo tome a mal, pero si le dieran 10 mil dólares, ¿blanquearía su piel por esa cantidad?' Ni siquiera pude responder. Empecé a reír tanto y me dijo: 'Entonces eso es un no' y ese es un no. ¿Por qué diablos iba a blanquear esta hermosa melanina con la que Dios me bendijo?'No creerás el tipo de preguntas que recibo y el tipo de miradas que tengo por tener esta piel", expresó.

De acuerdo con CBS NEWS (2017) Nyakim Gatwech plena graduarse de la Universidad de Minnesota y obtener una especialización en educación, quiere ser maestra.

“Quiero ser un ejemplo para las niñas que luchan y me ven y dicen 'ella es una prueba viviente de amarse a sí mismo'”, dijo.