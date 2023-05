Pollito causa furor en redes por usar zapatos para poder caminar: la razón te conmoverá

Se podría pensar que los perros son los únicos que logran volverse celebridades por usar adorables trajes, pero al parecer un pollito esá tomando ventaja en redes por ser muy "fashionista".

Nubz, el pollo estrella de TikTok que usa botas para poder caminar

Se trata de Nubz, un ave que se volvió la sensación por usar botitas al caminar, lo cual es bastante inusual. Su dueña llamada Meesh logró hacer una estrella a su mascota tras mostrarlo a cámara con pequeños zapatos de diversos materiales que le dan un gran estilo.

Aunque en un inicio solo quería compartir lo adorable que se veía, rápidamente ganó a tener más de 140 mil seguidores en TikTok.

Fue entonces que tuvo la idea de comprarle más pares a Nubz y con el paso del tiempo, la pregunta sobre por qué usaba botitas se volvió más recurrente.

En diversas ocasiones la joven dueña ha explicado que tras adoptarlo notó que le faltaban las puntas de los pies y las garras, afección que lo hacía moverse muy poco debido al dolor que sentía al caminar.

"Al principio no se movía mucho, y luego me di cuenta de que tenía estos zapatos viejos para perros que ya no usamos, así que me los puse. Fue muy divertido de ver al principio. Finalmente comenzó a entenderlo después de una semana más o menos", fue la declaración que dio al portal 'The Dodo'.

Poco a poco, Nubz comenzó a acostumbrarse a ellas e incluso a correr, lo cual significaba que las botitas le ayudaban a desplazarse como cualquier pollito. Hoy en día, el animal tiene más de 30 pares de zapatos en su colección y algunos de los más populares son los calzados con lentejuelas, con temática LGBTQ o aquellos con colores llamativos.

"Tiene mucha más actitud ahora que tiene las botas. Creo que es solo porque le ha dado la confianza de que puede llegar más lejos", dijo el propietario. "Ahora, cuando usa las botas, está listo para conquistar el mundo".



Meesh aclaró que para ella aún sigue siendo un misterio cómo Nubz terminó con las patitas tan lastimadas, pues antes de ella tuvo otras dos dueñas más.

Hoy en día la emplumada celebridad vive la mejor etapa de su vida al pasar sus días en una granja que está a cargo de su dueña, además de ser consentido con baños calientes y comida en abundancia.



Los seguidores de Nubz adoran verlo desfilar sus botitas y caminar como todo un modelo profesional, y no dudan en expresar lo lindo que les parece.

"La forma de moverse de Nubz es única, no me voy a casar de verlo nunca", "¿Notan cómo al caminar se balancea un poco? me encanta", "Tiene más estilo que muchos que conozco", "Camina mejor que yo jaja", "Lo amo mucho, es demasiado lindo", "Qué lindura con sus botitas, me derrito de lo precioso que está", o "Ya no sé cuál de sus videos me gusta más, todos son divinos", resultaron ser algunos de ellos.



¿Qué te pareció la historia de Nubz? Dinos en los comentarios.

Ve también: