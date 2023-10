Boda con temática de Halloween se hace viral en TikTok: La novia fue disfrazada de calabaza

Con la llegada de octubre también aparecieron las calabazas, el Halloween, los tonos naranjas y marrones en la manera de vestir de la gente, los disfraces, pero pocos se imaginarían que todos estos lementos podrían ser parte de la temática de una boda y es que TikTok nos ha regalado las primeras imágenes de un enlace matrimonial con 'temática de Noche de brujas'.

¿Cómo fue la boda temática de Halloween?

Fue desde la cuenta de TikTok @nallesga que se pudo ver el video con el título: 'POV: Vas a una boda en octubre'.

Al principio del clip todo se ve normal, los novios parecen haber realizado la ceremonia en una especie de bosque, donde a los lados del pasillo nupcial, logran verse calabazas de castilla (de las que se utilizan para Halloween) en vez de flores como decoraciones.

Los novios caminan, mientras todos los invitados les aplauden entre una nube densa de burbujas.

La novia lució muy feliz mientras sostenía su gran ramo otoñal con flores de temporada, que incluían colores naranja, blanco, rosa viejo, marrones y algunas ramas de la planta llamada 'dólar' para resaltarlos. Mientras que el novio también lucía un pequeño arreglo así en la solapa de su saco.

Después de estas bellas imágenes, el video da un giro y muestra una transición hacia la fiesta, cuando los novios darán inicio a su primer baile, sólo que cuando aparecieron, impactaron a los invitados, al traer en la cabeza cada quien una calabaza iluminada por dentro, convirtiéndose en 'novios calabaza'.

Este disfraz halloweenesco lo usaron para entrar tomados de la mano al salón donde sería la recepción, dirigirse a la pista de madera de manera muy cómica y bailar su primera pieza como esposos, mientras todos los invitados inmortalizaban el momento grabando con sus celulares tan singular entrada.

El jardín donde se llevó a cabo la recepción estaba también adornado con decoraciones de temporada e iluminado por un sinnúmero de foquitos amarillos.

El video fue musicalizado con la canción 'Oh Klahoma' de Jack Stauber que quedó perfecta con la secuencia.

La boda se llevó a cabo el 7 de octubre en las Playas de Rosarito en Baja California, México entre Izabelle Miranda y Marco.

La novia explicó en uno de sus videos de TikTok desde la cuenta @la.izamiranda que ella y su esposo, quienes viven en California, tienen la tradición de buscar calabazas en esta temporada, por lo que ellos mismos hicieron su 'cabeza de calabaza', llamándose 'Mr & Mrs pumpkin heads'.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok a la boda con temática de Halloween?

El video, que fue subido el pasado 10 de octubre, ya cuenta con más de 5 millones de reproducciones y más de 1.4 millones de 'Me gusta'.

"Me acordé de 'Pumpkin night'", "Me di cuenta de lo mucho que me quería casar en octubre (me quiero casar con el vestido de Emely)", "Era mentira, sí me quiero casar", "Mi sueño, pero con vestido negro y dresscode disfraz", "En definitiva sí me caso, me caso en octubre", "Quiero ir a una así", "¡Qué genial!, se ve p*rrón", "Yo quiero eso", "Idea original", "Amo octubre", "Y entonces te das cuenta de que ellos van a ser muy felices", "Quiero que así sea mi boda", "La mejor boda que he visto en mi corta vida", "Mi nuevo sueño", "Ay, qué monito", "Qué tiernos se ven", fueron algunos de los comentarios.