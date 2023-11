Pelea entre esposa y exesposa en plena boda se hace viral y divide opiniones en TikTok

Fue la tiktoker Frida Arellano quien hizo viral la historia de dos mujeres que pelearon en plena boda, pero que eran nada más y nada menos que la novia y la exesposa del novio.

Este 'storytime' con ambas versiones fue subido por la exesposa originalmente en reddit y se hizo tan popular que la nueva esposa del padre de sus hijos respondió con su versión. Ambas versiones circularon por Internet y hasta surgieron el 'Team esposa' y el 'Team exesposa' en TikTok.

La versión de la exesposa: "¿Soy la mala por llegar a la boda de mi exmarido con un vestido bonito?"

El chisme lo subió de primera instancia la esposa, quien narró con lujo de detalles cómo Estefany (nombre real de la ahora esposa de su ex) 'la corrió de su boda', empezando, como en otras famosas historias virales, con la frase: "¿Soy la mala por...?".

La exesposa aseguró que tuvo un divorcio pacífico con su exmarido y comparten la custodia de sus 3 hijos, además, nunca han tenido problemas e incluso su nueva esposa "le cae muy bien".

La señora fue invitada a la boda por su exesposo y escribió que estaba muy contenta por eso.

"Era mi día de cuidar a los niños y para que ellos estuvieran presentes en la boda, le pareció de lo más normal y razonable invitarme", expresó.



La mujer continúa la narración diciendo que Estefany le agradeció el haber llevado a los niños al evento, pero después 'la corrió'.

"Prácticamente me corrió, ella y yo nunca habíamos tenido problemas antes, así que yo simplemente le expliqué que estaba invitada y pretendía quedarme. Pude ver que estaba furiosa, yo estaba verdaderamente confundida, porque asumí que ella sabía que yo estaba invitada, pero resulta que ella pensó que yo no aceptaría la invitación", reveló.



La expareja del novio se negó a abandonar la boda, ya que ya estaba arreglada y condujo 2 horas para llegar, además, aclaró que no tenía ninguna intención de recuperar al padre de sus hijos.

"Ella comenzó a decir que mi vestido era demasiado bonito, que estaba opacando al suyo. Mi exesposo y mi exsuegra comenzaron a intentar calmarla. Pensé que todo había quedado ahí, pero más tarde, Estefany comenzó a acusarme de querer arruinar su día especial, diciendo que yo sólo quería presumir y hacer que todos se volvieran hacia mí para hablar de mi divorcio, que fui una maleducada al no irme. Yo le dije que sus inseguridades no eran mi responsabilidad", relató.



La mujer subió la foto del vestido rojo del que habla también en reddit, el que la influencer comenta que era un vestido largo, rojo, strapless, bastante elegante.

La versión de la nueva esposa: "Mi boda fue arruinada por la exesposa celosa"

Cuando los conocidos de Estefany vieron la publicación, le pasaron el dato y ella al verla, le dio respuesta con su versión, en la cual jura que la exesposa de su esposo les ha estado "haciendo la vida imposible" a ambos.

La mujer se queja de que la exesposa de su esposo se ha asegurado de que sus hijos la llamen por su nombre y no con algún otro apodo cariñoso que ellos pudieran ponerle.

Sobre el día de la boda, aclara que ella no sabe las razones por las que su esposo decidió invitarla, pero asume que fue porque le tocaba cuidar a los niños ese día.

"Yo fui avisada de que mi esposo le había hecho la invitación, pero mi esposo nunca me avisó que ella había confirmado su asistencia. Ella llegó y yo pensé que sólo iba a dejar a los niños, pero resultó que tenía toda la intención de quedarse. Se presentó con un vestido largo y estaba definitivamente más arreglada que yo, quien estaba por ser la novia, esto no me pareció para nada cómodo, así que le pedí amablemente que se retirara, entonces ella me respondió, de una manera muy grosera, que no, que ella estaba ahí para quedarse", confesó.



La ahora esposa del hombre se sorprendió al ver que su esposo y su suegra la apoyaban y le decían que la exesposa era prácticamente de la familia y que no se iría.

La mujer compartió que todo esto la hizo sentir tremendamente mal, pues para ella era obvio que la exesposa quería arruinar el día más especial de su vida.

"Después vino a Reddit y lo publicó de una forma en la que me hacía quedar mal a mí, como si fuera la villana tóxica de la historia. Además, esa mujer se atrevió a usar mi verdadero nombre. No sé por qué está haciendo esto, siempre nos habíamos tratado educadamente y estoy verdaderamente herida por sus comentarios y porque mi esposo se haya puesto de su lado, no sé qué hacer", concluyó.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok ante esta historia?

Los usuarios de TikTok se dividieron en opiniones e incluso en 'teams', entre los que apoyan a la esposa y los que están del lado de la exesposa.

"En ambas la novia queda como una insegura tóxica", "La exmujer se vio muy ardida", "Tienen hijos y le guste o no siempre será parte de la familia, ella lo sabía", "Team exesposa", "Si le dijeron que se fuera, ¿por qué no se va y ya?, además, ¿por qué hacerlo público?", "Si siempre le ha hecho la vida imposible, entonces no siempre se han tratado respetuosamente, es contradictorio"; "Los hijos no tienen que llamarla de otra forma", "La actual se cabreó al ver a la ex mejor arreglada que ella", "Sí se pasó la ex", opinaron algunos.



En algunas de las opiniones se evoca a una creencia que dice que quienes van con vestido rojo a la boda se trata de las amantes del novio.

Sin embargo también entre los comentarios, los internautas aseguraron que el problema real fue que el vestido con el que fue la exesposa a la boda era tal cual un vestido de novia color rojo, por lo que algunos comentan que en el post original todos se le fueron encima a la ex por "haberse pasado de la raya".

Al momento, el video cuenta ya con casi 2 millones de reproducciones.