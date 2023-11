Madre pide invitar a sus amigos a la boda de su hija y genera polémica: “También es mi día”

Planificar una boda puede ser estresante, además de costoso, si no se tiene la ayuda de familiares, además de que siempre hay problemas con la lista de invitados, tal y como le pasó a una chica del Reino Unido.

Madre se desahoga en Reddit porque su hija se rehúsa a invitar a algunos de sus amigos

A través de Reddit, una madre, de 68 años, pidió el consejo de los usuarios de la red social, ya que desea invitar a algunos amigos a la boda de su hija, pero ella piensa diferente.

“Quiero invitar a mis amigos a la boda de mi hija; también es mi día. Hemos estado discutiendo sobre esto y ella dijo que publicara esto aquí para recibir opiniones”, expresó.



La señora explicó que ella está pagando por completo la boda y que su hija es bastante introvertida, por lo que no quiso invitar a muchas personas, mientras que el yerno es muy extrovertido y quiso incluir a más personas.

“Pensé que sería justo que el lado de la novia recibiera 30 invitaciones, al igual que el novio, ya que tenemos un presupuesto limitado. Como mi hija no invitó a mucha gente, quedan lugares disponibles de sus invitaciones. Entre mi esposo y yo tenemos 13 personas a las que podría invitar.

“Para ser honesta, no podemos dejarlos de lado, ya que tenemos una obligación social de invitarlos de todos modos. Siento que, dado que pagamos por esto y lo organizamos, deberíamos poder opinar quién viene de todos modos”, expresó.



Al comentar esta situación, madre e hija tuvieron una discusión, ya que a la joven no le parece correcto que su madre elija a quién deben invitar.

Padres de la novia se sienten incómodos tras no poder invitar a sus amigos al festejo

En la publicación, la señora comparte que el novio y su familia no han contribuido en ningún sentido a la organización de la boda, además de que quedaría mal con muchas personas importantes si no las invita.

“Mis obligaciones sociales con mis amigos se deben a que conozco a algunas de estas personas desde hace más de 50 años y no quiero arruinar amistades tan fuertes. Me invitaron a la boda de sus hijos, entonces, ¿por qué no iban a invitarlos a la boda de mi hija? Ella se niega a estar de mi lado y dice que el hecho de que su prometido esté limitado en cuanto a invitados y que a sus padres solo se les permite invitar a 2 personas porque no están en condiciones de contribuir es injusto”, precisó.



Aunque desconocemos el desenlace de esta historia, ya que los usuarios de Reddit le dieron la razón a la futura esposa, la madre amenazó con quitar el apoyo financiero si no la dejan invitar a sus amigos.

"Pueden hacer lo que quieran, pero tengo la intención de retirar mi dinero si insisten en no permitir que estén allí las personas que quiero. ¡Les dije que tendrán control total sobre todo lo demás! Seguirá siendo así. ¡Solo quiero que mis amigos me apoyen en ese gran día!”.



¿Estás de acuerdo con la madre o con la hija? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.