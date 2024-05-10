Mujer se molesta porque su familiar no sabe cómo responder la invitación a su boda: "Así no funciona"

Video Hombres en una boda patean el ramo de la novia y causan debate, ¿ninguno se quiere casar?

Una futura novia se volvió viral en las redes sociales, luego de mostrar las tarjetas de confirmación de asistencia a su boda, y expresar su molestia porque, según su opinión, uno de sus familiares fue grosero y desconsiderado con su respuesta.

Novia se molesta con una de sus invitadas y lo expone en Facebook

La tarjeta era muy sencilla y la persona únicamente debía marcar la casilla correspondiente: Alegremente acepto o Lamento declinar. Sin embargo, lo que hizo enojar a la mujer es que una de las invitadas no respetó los cuatro lugares que se le asignaron y agregó otro para un bebé.

Novia se molesta porque invitada no respetó los lugares que le había asignado Imagen Facebook/Tomada de Daily Mail



En los requisitos en cuanto a la comida, para saber si alguno de los invitados es alérgico a algún alimento, la mujer escribió que no se preocupara por lo que consumiría el menor.

“No te preocupes por mi marido, él comerá antes de la boda (por una enfermedad del estómago) y el bebé comerá de mi plato”.



La novia compartió la tarjeta en su perfil, cubriendo los nombres de los invitados y el suyo, y expresando su descontento.

“¿Alguien más se enfrenta a confirmaciones de asistencia ridículas? Supongo que debería haber sido más clara, si no fuera por la historia que tiene, ya que es un amigo de la familia por parte de mi prometido”, añadió.



Antes de mandar la tarjeta, la novia le preguntó a su familiar cuántos lugares quería, y ella le respondió que serían 4, su marido, su hija, una bebé de un año y ella.

“Me dijo solo ella, una hija (de su relación anterior), su actual esposo y la hija que tienen juntos. Entonces le di cuatro (asientos)”.

Novia se molesta con una de las invitadas a su boda Imagen Imagen creada con Inteligencia Artificial



Al final, la invitada incluyó al hijo que tiene su esposo de una relación anterior, algo que no le agradó mucho a la futura esposa, ya que considera que no lo conoce lo suficiente como para querer que asista a su día especial.

“Ella nunca me dijo que el niño vendría con ellos. Sólo estoy molesta. (...) No puedo hacer nada ahora”, añadió.

¿Qué opinaron las redes sociales sobre el caso de esta novia y su invitada?

Después de que la publicación se hizo viral, el portal Daily Mail recopiló algunos que recibió la mujer, ya que a varias personas les pareció grosero que su invitada no respetara los lugares que ya le había asignado, creyendo que podría invitar a quién quisiera de último momento.

“Llamaría a esta invitada para dejar muy claro quién asistirá a la boda. La novia no se equivoca al hacer eso, el invitado se equivoca al suponer que hay espacio para todos los que quiere traer" y “Yo tendría una conversación con mi prometido, es una falta de respeto y de mala educación hacer eso”, le escribieron.

Novia expresa su descontento por mover su lista de invitados Imagen Imagen creada con Inteligencia Artificial



Mientras que otras personas se pusieron del lado de los invitados, argumentando que el otro niño también es parte de su familia y no debería ser excluído.

“No es una boda sin niños y sería muy cruel dar la bienvenida a todos los niños menos a uno de esa familia. Realmente desagradable" y “Cuando la novia llamó originalmente, era una invitación abierta. Entonces el invitado se dejó llevar por el espíritu de eso (...) Ese niño es parte de la familia tanto como los demás niños”.



¿Crees que la novia está exagerando o tiene razón al molestarse con una confirmación de último momento?