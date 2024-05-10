Historias virales

Mujer se molesta porque su familiar no sabe cómo responder la invitación a su boda: "Así no funciona"

A través de su cuenta de Facebook, una futura novia compartió su enojo al ver la respuesta de un familiar en la tarjeta de confirmación de asistencia de su boda.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video Hombres en una boda patean el ramo de la novia y causan debate, ¿ninguno se quiere casar? 

Una futura novia se volvió viral en las redes sociales, luego de mostrar las tarjetas de confirmación de asistencia a su boda, y expresar su molestia porque, según su opinión, uno de sus familiares fue grosero y desconsiderado con su respuesta.

Novia se molesta con una de sus invitadas y lo expone en Facebook

PUBLICIDAD

La tarjeta era muy sencilla y la persona únicamente debía marcar la casilla correspondiente: Alegremente acepto o Lamento declinar. Sin embargo, lo que hizo enojar a la mujer es que una de las invitadas no respetó los cuatro lugares que se le asignaron y agregó otro para un bebé.

Novia se molesta porque invitada no respetó los lugares que le había asignado
Novia se molesta porque invitada no respetó los lugares que le había asignado
Imagen Facebook/Tomada de Daily Mail


En los requisitos en cuanto a la comida, para saber si alguno de los invitados es alérgico a algún alimento, la mujer escribió que no se preocupara por lo que consumiría el menor.

“No te preocupes por mi marido, él comerá antes de la boda (por una enfermedad del estómago) y el bebé comerá de mi plato”.


La novia compartió la tarjeta en su perfil, cubriendo los nombres de los invitados y el suyo, y expresando su descontento.

“¿Alguien más se enfrenta a confirmaciones de asistencia ridículas? Supongo que debería haber sido más clara, si no fuera por la historia que tiene, ya que es un amigo de la familia por parte de mi prometido”, añadió.

Más sobre Historias virales

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop


Antes de mandar la tarjeta, la novia le preguntó a su familiar cuántos lugares quería, y ella le respondió que serían 4, su marido, su hija, una bebé de un año y ella.

“Me dijo solo ella, una hija (de su relación anterior), su actual esposo y la hija que tienen juntos. Entonces le di cuatro (asientos)”.
Novia se molesta con una de las invitadas a su boda
Novia se molesta con una de las invitadas a su boda
Imagen Imagen creada con Inteligencia Artificial


Al final, la invitada incluyó al hijo que tiene su esposo de una relación anterior, algo que no le agradó mucho a la futura esposa, ya que considera que no lo conoce lo suficiente como para querer que asista a su día especial.

“Ella nunca me dijo que el niño vendría con ellos. Sólo estoy molesta. (...) No puedo hacer nada ahora”, añadió.

¿Qué opinaron las redes sociales sobre el caso de esta novia y su invitada?

Después de que la publicación se hizo viral, el portal Daily Mail recopiló algunos que recibió la mujer, ya que a varias personas les pareció grosero que su invitada no respetara los lugares que ya le había asignado, creyendo que podría invitar a quién quisiera de último momento.

“Llamaría a esta invitada para dejar muy claro quién asistirá a la boda. La novia no se equivoca al hacer eso, el invitado se equivoca al suponer que hay espacio para todos los que quiere traer" y “Yo tendría una conversación con mi prometido, es una falta de respeto y de mala educación hacer eso”, le escribieron.
Novia expresa su descontento por mover su lista de invitados
Novia expresa su descontento por mover su lista de invitados
Imagen Imagen creada con Inteligencia Artificial


Mientras que otras personas se pusieron del lado de los invitados, argumentando que el otro niño también es parte de su familia y no debería ser excluído.

“No es una boda sin niños y sería muy cruel dar la bienvenida a todos los niños menos a uno de esa familia. Realmente desagradable" y “Cuando la novia llamó originalmente, era una invitación abierta. Entonces el invitado se dejó llevar por el espíritu de eso (...) Ese niño es parte de la familia tanto como los demás niños”.


¿Crees que la novia está exagerando o tiene razón al molestarse con una confirmación de último momento?


Relacionados:
Historias viralesBodasRedes Sociales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD