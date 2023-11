Joven cuida a su abuelita de 97 años para que no termine en un asilo e Internet le aplaude

En sus videos, Chris cuenta que su abuelita padece de artritis y osteoporosis. Un día, cuando él estaba en el último semestre del colegio, la mujer ya no pudo levantarse de la cama, lo cual dejó a la familia con dos opciones: contratar un cuidador de tiempo completo para lo cual quizás no tenían el dinero suficiente y podría ser peligroso, o internarla en un hogar de asistencia (asilo de ancianos), un lugar donde Chris no deseaba verla por lo que se decidió a hacerse cargo.