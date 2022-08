Niño pidió de cumpleaños una foto de su abuelito fallecido: “Estuvo toda mi infancia conmigo”

Los vínculos que crean los abuelos con sus nietos suelen ser tan especiales y mágicos que algunas personas deciden tatuarse los nombres de sus ancestros como un tierno homenaje. Otros les rinden tributo de una forma especial que no involucra tinta permanente en su piel, tal como lo hizo el pequeño Rafa.

Un niño que, en lugar de pedir juguetes como regalo de cumpleaños, tan solo quiso tener un recuerdo de sus días junto a su abuelo que murió.

Niño pidió como regalo de cumpleaños una fotografía junto a su abuelito

La mamá del pequeño Rafa publicó el video viral en su cuenta de TikTok, Blanka Gutiérrez; en dicho material se aprecia al chico abriendo sus regalos de cumpleaños sin mucho entusiasmo, ni siquiera un par de zapatillas deportivas le provocaron sonrisa alguna.

Posteriormente, alguien le entrega un pequeño regalo envuelto en papel azul y al destruir la envoltura Rafa comenzó a llorar, pues se dio cuenta de que hicieron realidad su deseo de cumpleaños: una fotografía de él junto a su fallecido abuelo.



De inmediato, los internautas llenaron de tiernos mensajes el video, ya que muchos se sintieron identificados con los sentimientos del pequeño.

“Se me hizo chiquito el corazón, me acordé de mi abuelo”, “Esta vez sí lloré, tu abuelito te cuidará desde arriba”, "Llora todo lo que necesites llorar chiquitín. Solo recuerda que cada vez que le hables, él siempre te escuchará", “Ojalá los abuelos fueran eternos”, “Sin duda los abuelos marcan nuestras vidas para siempre”, “Que hermoso, no le impresionaron sus zapatitos nuevos, pero sus lágrimas brotaron con el recuerdo de su abuelito”, "Ese es el sentimiento más noble y sincero que puede existir", “Me llegó hasta el alma su dolor”, “Que sentimientos tan más bonitos tiene este niño, lloré con él”, “Que lindo niño, debe extrañar muchísimo a su abuelo” o “Su carita refleja que le falta algo en la vida: su abuelo”.



Ante la respuesta positiva de los internautas, Rafa decidió compartir un mensaje de agradecimiento a los internautas desde su propia cuenta de TikTok:

“Muchísimas gracias por todo su apoyo, se los agradezco mucho. Extraño demasiado a mi abuelito porque él estuvo toda mi infancia conmigo”, expresó el pequeño.



Por su parte, la mamá del niño, Blanka Gutierrez, agradeció los buenos deseos y mensajes de apoyo e incluso explicó que, desde el inicio de la fiesta Rafa, el niño estaba triste porque nadie le había regalado la fotografía que tanto pedía.

Una vez abiertos los regalos su estado de ánimo cambió y disfrutó tanto de la imagen que incluso se fue a dormir con ella en brazos:



